Nokia 9, possibile design dello smartphone

Luca Colantuoni,

HMD Global ha riportato sul mercato il glorioso marchio, ma non ha ancora presentato un vero top di gamma che può competere con quelli dei maggiori produttori mondiali. Ciò dovrebbe avvenire all’inizio del 2019 e il nome dello smartphone potrebbe essere Nokia 9 o Nokia 9 PureView. Un noto leaker ha pubblicato alcuni render e un video ricavati dai disegni CAD ufficiali che svelano il probabile aspetto del dispositivo.

Il marchio PureView è stato utilizzato in passato per il Nokia 808 con fotocamera da 41 megapixel. Il suffisso è stato successivamente eliminato, ma la tecnologia è rimasta anche nei modelli venduti da Microsoft. Il marchio è stato acquisito da HMD Global ad agosto e potrebbe ritornare sul mercato con il Nokia 9. Caratteristica unica di questo smartphone dovrebbe essere il modulo fotografico posteriore con cinque lenti Zeiss, come si può vedere nel video. Gli altri due fori corrisponderebbero al flash dual LED e all’autofocus ibrido.

Dal render si evincono alcuni dettagli estetici, come le cornici superiore e inferiore. Il Nokia 9 dovrebbe quindi avere uno schermo con rapporto di aspetto 18:9 (forse 5,9 pollici) senza il famigerato notch. La cover in vetro potrebbe consentire la ricarica wireless della batteria, mentre l’assenza del lettore di impronte digitale sul retro suggerisce la presenza di un sensore in-display. Si nota anche la porta USB Type-C, mentre il jack audio da 3,5 millimetri è assente.

Per quanto riguarda la dotazione hardware si prevedono il processore Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 64/128 GB di storage e batteria da 4.150 mAh. Il sistema operativo sarà certamente Android 9 Pie in versione stock. Il nome in codice dello smartphone potrebbe essere Olympic. Il motivo sembra ovvio: da cinque anelli a cinque fotocamere.