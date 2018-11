OnePlus 6T da oggi disponibile in Italia

Luca Colantuoni,

Uno degli smartphone più attesi è arrivato finalmente sul mercato. Da oggi gli utenti italiani possono acquistare il nuovo OnePlus 6T online sul sito ufficiale e su Amazon, oltre che nei negozi di MediaWorld. Il produttore cinese offre due colori e tre versioni del top di gamma per soddisfare tutte le richieste. Tra le novità rispetto al precedente OnePlus 6 spicca il lettore di impronte digitali in-display.

Il OnePlus 6T conserva l’elevata qualità costruttiva e la cura dei dettagli come per il suo predecessore. La cover posteriore è in vetro, ma il modello Mirror Black è lucido, mentre quello Midnight Black è opaco. Il produttore ha ridotto le dimensioni del notch per incrementare lo screen-to-body ratio fino all’86%. La piccola “tacca” ospita solo la fotocamera frontale da 16 megapixel, in quanto la capsula auricolare è stata spostata nel bordo superiore. Sul retro è presente solo la doppia fotocamera con sensori da 16 e 20 megapixel, dato che il lettore di impronte è nascosto sotto il display Optic AMOLED.

Galleria di immagini: OnePlus 6T, immagini dello smartphone

Lo schermo da 6,41 pollici, protetto dal Gorilla Glass 6, ha una risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 845, 6 o 8 GB di RAM, 128/256 GB di storage, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, Galileo, NFC e LTE Cat. 16/13 (1 Gbps/150 Mbps). Sono inoltre presenti la porta USB Type-C e la batteria da 3.700 mAh che supporta la ricarica rapida. OnePlus ha invece eliminato il jack audio da 3,5 millimetri (nella confezione c’è un adattatore).

Il sistema operativo è OxygenOS 9.0 basato su Android 9 Pie. Questi sono i prezzi dello smartphone:

Mirror Black (6GB+128GB): 559,00 euro

Mirror Black (8GB+128GB): 589,00 euro

Midnight Black (8GB+128GB): 589,00 euro

Midnight Black (8GB+256GB): 639,00 euro

In Cina è stata recentemente annunciata una versione Thunder Purple con 8 GB di RAM e 128 GB di storage. Non è noto se questa nuova colorazione arriverà anche in Europa.