Pixel 3, in arrivo update per i problemi di RAM

I nuovissimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ottimi smartphone, ma tutt’altro che perfetti. I nuovi Googlefonini presentano infatti problemi di gestione della RAM. Diversi gli utenti che hanno lamentato questo disagio nelle scorse settimane: si tratta di un bug che può portare alla chiusura improvvisa di alcune applicazioni in background e, in rari casi, persino allo spegnimento del device.

Fortunatamente per i possessori di Pixel 3 e Pixel 3 XL, Google ha fatto sapere di aver identificato la fonte del problema e con un aggiornamento software previsto per le prossime settimane che impedirà la chiusura imprevista delle applicazioni.

La dichiarazione di Google inviata ai colleghi di 9to5Google:

Distribuiremo un aggiornamento software nelle prossime settimane per impedire che le app in background vengano prematuramente chiuse in determinate situazioni.