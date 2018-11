PostePay Connect: SIM mobile e pagamenti digitali

Filippo Vendrame,

Poste Italiane, da alcune settimane, ha integrato il suo operatore virtuale PosteMobile all’interno della società PostePay. Obiettivo di questa operazione quello di unire le attività TLC con quelle dei pagamenti digitali. Uno dei primi frutti di questa integrazione è “PostePay Connect“. Trattasi di un’offerta convergente che unisce la carta Postepay Evolution e la SIM PosteMobile.

PostePay Connect offre innanzitutto una SIM con attivo il piano PosteMobile Connect che prevede chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, SMS illimitati e ben 10 GB di traffico Internet 4G. Il tutto ad un canone annuo di 70 euro. Questo costo include anche il canone annuo di 10 euro della carta PostePay Evolution. Trattasi di una carta prepagata e ricaricabile che permette di fare acquisti attraverso il circuito Mastercard online e in oltre 44 milioni di negozi in tutto il mondo. Permette anche di prelevare gratuitamente presso tutti gli sportelli automatici ATM Postamat. Gli utenti possono anche consultare saldo e movimenti sul loro smartphone ogni volta che vogliono e accedere ai servizi di pagamento offerti dall’App Postepay ed effettuare le ricariche quando ne hanno bisogno in mobilità.

Il canone di PostePay Connect viene addebitato direttamente all’interno della carta PostePay Evolution. Il piano tariffario PosteMobile Connect include anche il servizio G2G (Giga To Giga) che permette di trasferire in tempo reale i Giga a disposizione da una SIM Connect ad un’altra SIM Connect.

Si ricorda, infine, che PosteMobile è un operatore virtuale che si appoggia alla rete di Wind per offrire i suoi servizi voce e dati. La velocità massima di connessione in 4G è 150 Mbps e in 3G è fino a 42 Mbps. Maggiori informazioni su PostePay Connect direttamente all’interno del sito ufficiale di Poste Italiane.