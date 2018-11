Social Media Strategies, al via la sesta edizione

Filippo Vendrame,

Prende il via la sesta edizione del Social Media Strategies, l’evento per i professionisti del Social Media Marketing firmato da Search On Media Group. Trattasi di una due giorni di formazione che si terrà al Palacongressi di Rimini. Forte della partecipazione di oltre 1200 persone della scorsa edizione, l’appuntamento del 2018 porta in dote una serie di importanti novità. Il fulcro dell’evento sarà la formazione professionale di qualità che sarà declinata tra 10 sale tematiche e gli interventi formativi di oltre 60 relatori esperti.

Nello specifico, per proporre un’offerta al passo con i principali trend del settore, una sala sarà interamente dedicata a Instagram, il social network fotografico di proprietà di Facebook, dove si analizzerà a fondo quella che è stata una vera e propria “esplosione” di questa piattaforma social, mentre la sala Comunicazione e Brand, darà conto del miglioramento percepito nella gestione delle strategie comunicative attuate da brand piccoli e grandi attraverso i social media. All’offerta della sesta edizione del Social Media Strategies si aggiungono anche le sale Facebook, Video e Visual e Content & Strategy, già presenti nel 2017 e riproposte anche quest’anno grazie ai feedback positivi dei partecipanti alla precedente edizione.

Il programma dell’evento prevede che gli speech siano distinti in livello “base” e “avanzato” per permettere a social media manager, blogger, freelance e studenti di intraprendere liberamente il proprio percorso di formazione e di aggiornamento, a seconda del grado di conoscenza delle diverse tematiche trattate.

Un percorso di formazione adatto anche ai giornalisti, professionisti e pubblicisti, che potranno iscriversi gratuitamente attraverso la piattaforma SiGef e ricevere crediti formativi. Presente anche un’Area Espositiva dedicata agli operatori e ai key player del settore, che incoraggerà ulteriormente i preziosi momenti di networking e di confronto tra i partecipanti, le agenzie e le aziende del mondo digitale.

All’interno di Social Media Strategies sarà dato spazio anche ai professionisti digitali. Web Marketing Festival, partner dell’evento, per il secondo anno, realizzerà il servizio di recruitment per le professioni digitali attraverso la piattaforma Digital Job Placement, che permetterà ad aziende con posizioni lavorative aperte e professionisti del digitale in cerca di occupazione di incontrarsi ed effettuare colloqui conoscitivi durante l’evento.

Sul tema delle professioni digitali, nella scorsa edizione, era intervenuta la giornalista Federica Angeli, sotto scorta per le sue inchieste sui clan mafiosi del litorale romano, che aveva parlato della responsabilità sociale legata al mondo dei social network e di quanto essi possano rivelarsi preziosi nella lotta per la legalità.

Tutte le informazioni sull’iscrizione all’evento e sui programmi sono disponibili sul sito di Social Media Strategies.