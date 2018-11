Amazon Kindle Paperwhite (2018) in vendita da oggi

Luca Colantuoni,

Amazon ha comunicato che gli utenti italiani riceveranno il nuovo Kindle Paperwhite a partire da oggi. La versione 2018 del noto ebook reader, annunciata il 16 ottobre, offre tutte le note caratteristiche come la leggibilità sotto la luce solare e l’elevata autonomia. Il gigante dell’e-commerce ha apportato diversi miglioramenti in termini di design e dotazione hardware.

Il Kindle Paperwhite (2018) possiede uno schermo E-Ink da 6 pollici (300 ppi) con retroilluminazione a LED. Il loro numero è stato aumentato da quattro a cinque, in modo da avere una luce più uniforme e una maggiore luminosità rispetto al precedente modello. Il design è ora più elegante, dato che il display è a filo con il telaio. Il dispositivo è ancora il plastica, ma Amazon ha ottenuto la certificazione IPX8, quindi il funzionamento è garantito anche in presenza di acqua. È possibile quindi leggere la mare, in piscina e nella vasca da bagno.

L’ebook reader è disponibile con 8 e 32 GB di storage, connettività WiFi 802.11b/g/n e LTE gratuita, porta micro USB 2.0. La batteria (capacità ignota) permette di leggere mezz’ora al giorno con wireless disattivato e luminosità impostata sul livello 13 fino a sei settimane. Non mancano ovviamente tutte le funzionalità che hanno reso famosi i Kindle, come le numerose opzioni di personalizzazione per i caratteri.

Grazie a Whispersync è possibile sincronizzare pagine, note e segnalibri in modo da riprendere la lettura dal punto in cui è stata interrotta, passando dal dispositivo all’app Kindle. È presente inoltre un dizionario italiano e Word Wise per le definizioni delle parole in inglese. I prezzi del nuovo Paperwhite sono 129,99 euro (8 GB WiFi), 159,99 euro (32 GB WiFi) e 229,99 euro (32 GB WiFi+LTE).

Amazon offre anche custodie in diversi materiali e colori (a partire da 29,99 euro) che accendono e spengono automaticamente il dispositivo quando viene aperta o chiusa.