Apple Pencil 2, non compatibile con i vecchi iPad

Marco Grigis,

Con il lancio dei nuovi iPad Pro, avvenuto la scorsa settimana, Apple ha presentato anche la seconda versione di Apple Pencil. Una stilo digitale che si rinnova non solo nelle funzioni, con l’inclusione di controlli touch e un nuovo sistema di ricarica wireless, ma anche nel design con un profilo più leggero e sottile. Vi è però una notizia che non farà di certo felici i possessori di un iPad Pro meno recente: la penna è compatibile solo con i neonati modelli.

Come noto, la prima edizione di Apple Pencil incorpora un connettore Lightning che, tramite l’analoga porta su iPad e iPad Pro, ne permette l’immediata ricarica. La nuova versione, invece, incorpora un sistema di alimentazione wireless: la stilo, collegata magneticamente alla scocca del tablet, entra autonomamente nella fase di ricarica. Questo è un primo elemento che rende il nuovo accessorio incompatibile con le precedenti generazioni del dispositivo professionale, nonché con l’edizione classica di iPad lanciata la scorsa primavera.

Non è però tutto, poiché pare che lo stesso funzionamento della penna in abbinato allo schermo di iPad Pro sia esclusivo per i nuovi modelli, tanto da renderla inutilizzabile sulle edizioni precedenti. È probabile che Apple abbia incorporato un nuovo sistema di riconoscimento del tratto o, ancora, un sistema di sincronizzazione differente per il refresh rate del display.

Così come appare evidente dal sito ufficiale di Cupertino, l’incompatibilità vale anche in senso opposto: la seconda edizione della penna digitale non può essere usata su versioni di iPad Pro antecedenti al 2018. La notizia ha generato un certo malumore per gli utenti già in possesso dell’accessorio targato mela morsicata, in particolare sui social, poiché molti avevano programmato di passare alla nuova versione di iPad Pro, riutilizzando però la stilo acquistata in precedenza.

Galleria di immagini: iPad Pro 2018, le foto