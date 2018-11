Google Maps, funzione per incidenti e autovelox

Marco Locatelli,

Da quando bigG ha acquisito Waze nel 2013, in molti si aspettavano che alcune delle più popolari funzionalità del navigatore ideato da una start-up israeliana sbarcassero anche su Google Maps. E sembra che ciò stia per accadere.

Alcuni mesi fa, un APK ha suggerito infatti che Google si stava preparando ad aggiungere la possibilità di segnalare gli incidenti in Google Maps. Funzione che ora è comparsa sull’app, anche se al momento solo a “macchia di leopardo”.

Su Reddit, più di un utente ha infatti notato la comparsa di questa funzione, ed è probabile che questa nuova feature sia stata resa disponibile in maniera del tutto sperimentale ad un numero limitato di utenti.

I pochi fortunati, dando un’occhiata all’interfaccia di Google Maps, si accorgeranno che che nella parte inferiore dello schermo del device saranno disponibili due nuovi pulsanti di segnalazione: uno per gli incidenti e uno per gli autovelox. Toccandoli si potrà quindi segnalare a Google Maps di aver riscontrato un incidente o la presenza di un autovelox. E di conseguenza l’informazione verrà recapitata a tutti gli altri utenti che stanno utilizzando l’applicazione. Attualmente questa nuova opzione funziona solo in modalità navigazione, ma si tratta come già detto di test.

Se il colosso di Mountain View dovesse decidere di continuare con questi test e introdurre in maniera definitiva la funzione descritta sopra, con Google Maps sarà quindi possibile ricevere da altri utenti segnalazioni su incidenti – quindi suggerimenti per aggirarli ed evitare il potenziale incolonnamento – e presenza di autovelox.

L’ultimo aggiornamento di Google Maps riguarda la possibilità di seguire i propri negozi o ristoranti preferiti, un po’ alla stregua dei social network. L’update riguarda la sezione For You dell’applicazione, che permetterà quindi di restare sempre aggiornati su eventi e offerte dell’attività seguita.