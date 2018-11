Kena Star 5 anche per Ho. Mobile

Filippo Vendrame,

Kena Mobile risponde all’offerta operator attack di Ho. Mobile con Kena Star 5, una tariffa a sua volta operator attack che adesso sarà attivabile anche da chi proviene dall’operatore virtuale di Vodafone. Il 5 novembre, a sorpresa, Ho Mobile aveva lanciato una tariffa estremamente conveniente per chi effettuava la portabilità provenendo da un operatore virtuale come Kena Mobile. L’operatore virtuale di TIM, dunque, ha deciso di rispondere allargando le maglie della sua offerta operator attack Kena Star 5 rendendola compatibile anche da chi arriva da Ho. Mobile.

Nello specifico, Kena Star 5 propone chiamate illimitate e 50 GB di traffico dati 4G al prezzo di appena 5 euro al mese. Gli SMS sono tariffati a parte e costano 25 centesimi di euro l’uno. In Europa sarà possibile usufruire di 3 GB dei 50 GB del piano tariffario. L’attivazione prevede un costo di 4,99 euro, mentre quello della nuova SIM è di 5 euro. Kena Star 5 può essere attivata sia online attraverso il sito ufficiale di Kena Mobile che all’interno dei suoi punti vendita sparsi sul territorio italiano. Si ricorda, inoltre, che la velocità in 4G è limitata a 30 Mbps in download ed a 5,76 Mbps in upload. Kena Star 5, in origine, era attivabile solamente dai nuovi clienti che portavano il loro numero da Iliad, CoopVoce, Tiscali, Fastweb, Postemobile, Lycamobile e altri Operatori Virtuali. Tuttavia, in prima battuta, Ho. Mobile non era inclusa in questa lista.

Ma a seguito della nuova offerta operator attack di Ho. Mobile, Kena Mobile ha deciso di inserirla nell’elenco degli operatori compatibili con Kena Star 5.

Con questa nuova mossa, Kena Mobile prova ad ingolosire i clienti di Ho. Mobile. Si ricorda, infine, che Kena Mobile si appoggia alla rete di TIM per offrire i suoi servizi voce e dati. Maggiori informazioni su Kena Star 5 direttamente all’interno del sito ufficiale dell’operatore virtuale.