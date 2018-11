LG G7 Fit arriva in Europa

Luca Colantuoni,

Il nuovo LG G7 Fit, annunciato all’IFA 2018 di Berlino, arriva finalmente nei negozi europei a partire da questa settimana. Lo smartphone può essere considerato la versione economica del top di gamma LG G7 ThinQ, da cui eredita alcune caratteristiche estetiche e hardware, tra cui l’ottimo schermo FullVision.

Il G7 Fit possiede un telaio in alluminio e vetro resistente all’acqua e alla polvere (certificazione IP68). Lo smartphone ha inoltre superato i test MIL-STD-810G. Lo schermo LCD da 6,1 pollici, ch supporta lo standard HDR10, ha una risoluzione Quad HD+ (3120×1440 pixel) e una luminosità massima di 1.000 nit che permette di avere un’ottima leggibilità sotto la luce solare. Il rapporto di aspetto 19.5:9 indica la presenza del notch che ospita i sensori e la fotocamera frontale con sensore da 8 megapixel e obiettivo grandangolare con apertura f/1.9.

La principale differenza rispetto al G7 ThinQ è rappresentata dallo Snapdragon 821, un processore che ha oltre due anni di età. La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM e 32/64 GB di storage, espandibili con schede microSD fino a 2 TB. La singola fotocamera posteriore ha una risoluzione di 16 megapixel e sfrutta l’intelligenza artificiale per ottenere scatti migliori. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 4.2, GPS, NFC e LTE.

LG G7 Fit

Sono presenti anche un sistema audio con Quad DAC Hi-Fi a 32 bit, altoparlante Boombox e DTS:X 3D Surround Sound, lettore di impronte digitali, jack audio da 3,5 millimetri e porta USB Type-C. La batteria da 3.000 mAh supporta la ricarica rapida Quick Charge 3.0. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Il G7 Fit sarà disponibile nelle colorazioni New Aurora Black e New Platinum Gray. Oltre che in Europa potrà essere acquistato in Asia, Africa, Medio Oriente e America Latina. I prezzi non sono stati comunicati.