Microsoft, il nuovo campus in stile Minecraft

Filippo Vendrame,

Minecraft aiuterà i dipendenti di Microsoft a familiarizzare con il nuovo campus della società prima ancora che sia stato completato. Come ha evidenziato CNBC che ha riportato questa curiosa notizia, la casa di Redmond ha deciso di realizzare un’anteprima della sua nuova struttura per fare in modo che i suoi dipendenti possano valutarla e prenderne confidenza prima dell’apertura prevista per il 2022. Per realizzare questo progetto, la società si è avvalsa della collaborazione di Blockworks, una ditta specializzata nel portare all’interno di Minecraft progetti reali.

Trattasi di un’idea molto interessante in quanto i dipendenti potranno esplorare ogni nuovo ambiente del campus nei minimi dettagli anche se l’utilizzo di Minecraft porta a degli inevitabili compromessi. Si ricorda, infatti, che Minecraft è un gioco di proprietà della casa di Redmond molto noto e che si caratterizza, tra le altre cose, per gli ambienti realizzati da molteplici mattoncini. Anche il campus di Microsoft sarà realizzato utilizzando colorati mattoncini e questo potrebbe togliere un po’ di realismo anche se questo dettaglio non modifica la bontà dell’idea.

Blockworks ha già realizzato versioni digitali in stile Minecraft di famosi edifici tra cui il museo di Londra e quello della Warner Bros. La società ha anche affermato che il modello sarà aggiornato nel corso del tempo parallelamente a tutte le novità implementate nel campus reale.

Il nuovo campus sarà una profonda revisione di quello attuale. Più nello specifico, il progetto prevede la creazione di 18 nuovi edifici, accanto a nuovi spazi pubblici, nuovi spazi verdi e nuovi campi sportivi. Microsoft ha attualmente 125 edifici nel suo campus, e una volta completato il progetto, gli edifici saliranno a 131.

La versione Minecraft del campus sarà pronta per l’hackathon Microsoft di luglio.