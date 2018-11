Microsoft Store: Carrello della Spesa e Wish List

Filippo Vendrame,

Il Microsoft Store riceverà presto un consistente aggiornamento che introdurrà il Carrello della Spesa anche per le app e la nuova Lista dei Desideri (Wish List). La casa di Redmond sta continuando a lavorare per affinare a 360 gradi la sua piattaforma software e questo lavoro riguarda anche il miglioramento del suo market delle applicazioni che è presente sui PC Windows 10 e su Xbox One. Microsoft ha, dunque, intenzione di apportare significativi miglioramenti al Microsoft Store.

Grazie alla nuova Lista dei Desideri gli utenti potranno inserire in questa sezione qualsiasi elemento presente nel Microsoft Store, comprese anche le applicazioni, per un acquisto successivo. Aggiungere un’app o un qualsiasi elemento presente nel Microsoft Store nella Lista dei Desideri è facile. Gli utenti non dovranno fare altro che premere l’icona dedicata presente al di sotto del pulsante Acquista. L’accesso a questa Lista dei Desideri si effettua attraverso l’opzione dedicata individuabile premendo il pulsante con tre pallini orizzontali presente in alto a destra nel Microsoft Store.

Le Liste dei Desideri potranno anche essere condivise con gli amici per far sapere loro quale sarebbero i contenuti che si vorrebbe possedere. In vista di qualche festività o dei compleanni potrebbe essere una soluzione ideale per suggerire un regalo.

Per quanto concerne il Carrello della Spesa, una volta riservato solamente ai prodotti hardware, Microsoft ha deciso di introdurre questa opzione d’uso del Microsoft Store a tutti i contenuti come anche alle app e ai giochi. Questa novità permetterà di selezionare più contenuti e di acquistarli in un’unica volta. In precedenza, invece, era necessario acquistare un’app o un gioco alla volta. Il nuovo Carrello della Spesa è già disponibile per tutti su Windows 10 e sul Web. Su Xbox One è ancora in test. La Lista dei Desideri arriverà nel corso delle prossime settimane su Windows 10, su Xbox One e sul Web.