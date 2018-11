Tenersi in forma in città con Summit 2

Filippo Vendrame,

Sempre in forma anche in città grazie al nuovo Smartwatch Summit 2. Trattasi di uno smartwatch Wear OS firmato da Montblanc, un orologio che oltre ad offrire innovazione e tecnologia, dispone della classica eleganza e raffinatezza che contraddistingue il brand tedesco. Un indossabile che permette alle persone di distinguersi ma che strizza l’occhio anche agli sportivi grazie alle sue funzionalità legate al fitness.

Summit 2, design elegante e raffinato

Summit 2, infatti, è stato realizzato ispirandosi ai codici di design delle collezioni Montblanc ed offre molteplici stili con riferimenti all’eleganza classica della collezione 1858, all’allure femminile dei modelli Bohème Date e Classic e agli stili sportivi per l’attività fisica.

Summit 2 permette all’acquirente di scegliere diverse finiture della cassa, dall’acciaio nero DLC, all’acciaio inossidabile passando per l’acciaio bicolor e il titanio Grado 2. Lo smartwatch, inoltre, offre ben 11 combinazioni differenti di cinturini tra cui il classico Milanese in acciaio, la versione in pregiata pelle, in caucciù e in nylon. Grazie anche alla possibilità di personalizzare il display, Summit 2 offre ben 70 mila look individuali. Non solo eleganza e raffinatezza perché questo smartwatch offre il meglio anche dal punto di vista della tecnologia.

Summit 2, il primo smartwatch con Snapdragon Wear 3100

Montblanc ha sviluppato uno smartwatch che potesse diventare un punto di riferimento della categoria anche sotto il profilo hardware. Summit 2, infatti, è il primo indossabile Wear OS a disporre della nuova piattaforma Snapdragon Wear 3100 di Qualcomm progettata non solamente per offrire alti livelli di prestazioni ma pure consumi molto bassi. Una piattaforma hardware di nuova generazione ottimizzata esplicitamente per gli smartwatch.

Summit 2 dispone anche di un brillante display AMOLED da 1,2 pollici con risoluzione 390X390 pixel, di 1 GB di memoria RAM, di 8 GB di memoria interna e di una batteria da 340 mAh in grado di garantire sino a 3-5 giorni di autonomia.

Non mancano sensori e supporti come il WiFi, il GPS, l’NFC, il Bluetooth, il barometro, il sensore per il battito cardiaco e molto altro. Proprio questa abbondanza di sensori e supporti tecnologici permettono al Summit 2 di spiccare anche come sportwatch.

Summit 2, sempre in forma

Grazie al suo hardware di ultima generazione e ai sensori come il GPS e quello adibito alla rilevazione del battito cardiaco, Summit 2 è anche un perfetto smartwatch per lo sport. Inoltre, Montblanc ha personalizzato il suo indossabile inserendo alcune chicche software proprio dedicate agli sportivi. Summit 2, infatti, dispone dell’app Montblanc Running Coach che, arricchita da conoscenze scientifiche dello strumento analitico Firstbeat, permette a coloro che corrono di registrare il proprio livello di fitness (basato su VO2max) e stabilire degli obiettivi attraverso un piano di allenamento personalizzato costruito intorno a sforzi ideali e tempi di recupero.

Inoltre, l’allenatore virtuale fornisce il giusto ritmo e livello di intensità durante l’allenamento per aiutare gli utenti a raggiungere i loro obiettivi. Per poter essere utilizzato davvero ovunque, anche sotto la pioggia mentre si corre, Summit 2 non teme l’acqua e resiste sino ad una pressione pari a 5 ATM.

Inoltre, accanto alle esclusive funzionalità di Montblanc per lo sport, Summit 2 può contare sull’ampio ecosistema di applicazioni dedicate al fitness disponibili per Wear OS. Oltre a Google Fit, lo smartwatch permette di scaricare tutte quelle app pensate per lo sport disponibili nel Play Store per Wear OS. Sarà, dunque, possibile monitorare ogni tipologia di sport e di attività fisica.

Summit 2, per esempio, tiene traccia, grazie al GPS, del percorso d’allenamento effettuato a piedi o in bicicletta ed offre, contestualmente, una perfetta panoramica dello sforzo sostenuto, fornendo dati come il battito cardiaco medio e le calorie consumate.

Summit 2 va anche benissimo per chi ha un approccio più soft allo sport, registrando semplicemente le camminate percorse ogni giorno a piedi.

Indipendentemente da dove ci si trovi e dal tipo di allenamento, Summit 2 offre alle persone un personal trainer sempre disponibile sul polso, in grado di tenere traccia dell’allenamento e di fornire tutti i suggerimenti per rimanere sempre pienamente in forma.