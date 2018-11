Switch Online, i classici di novembre e dicembre

Marco Locatelli,

Nintendo Switch Online, il servizio per abbonati della console ibrida che ha debuttato in Italia il 19 settembre, riceverà a novembre e dicembre una serie di nuovi classici NES.

Dopo Solom’s Key, NES Open e Dodgeball, rilasciati ad ottobre, i classici dei prossimi due mesi saranno: Metroid, Meghty Bomb Jack, Twinbee a novembre, Wario’s Woods, Ninja Gaiden, Adventure of Lolo.

Ecco, di seguito, la lista di tutti i primi 20 titoli NES che verranno resi disponibili su Nintendo Switch per gli abbonati al servizio online.

Ecco la lista:

Soccer

Tennis

Donkey Kong

Mario Bros.

Super Mario Bros.

Balloon Fight

Ice Climber

Dr. Mario

The Legend of Zelda

Super Mario Bros. 3

Double Dragon

River City Ransom

Ghosts’n Goblins

Tecmo Bowl

Gradius

Pro Wrestling

Excitebike

Yoshi

Ice Hockey

Baseball

Ricordiamo che gli abbonati al servizio online avranno la possibilità di acquistare una chicca retrò: i controller del vecchio NES, fedeli riproduzioni dei celebri gamepad che saranno disponibili in confezioni da due, al prezzo di 59,99 €, e possono essere ricaricate collegandole a una console Nintendo Switch inserita nella sua base. I controller NES potranno essere preordinati dal 19 settembre.

Queste le tariffe di Nintendo Switch Online: l’abbonamento Nintendo Switch Online ha un costo di 3.99 euro per 1 mese, 7.99 euro 3 mesi e 19.99 euro 12 mesi. Esiste anche il pacchetto familiare ad un costo di 34.99 euro per 12 mesi (se crei il gruppo famiglia, fino a otto account Nintendo possono usare il servizio a pagamento Nintendo Switch Online).

Inoltre ricordiamo che con Nintendo Switch Online sarà possibile giocare in multiplayer online – competitivo o cooperativo – con i propri amici, sfruttare i salvataggi su cloud (anche se alcuni giochi non li supporteranno, come Splatoon 2, Pokemon Let’s Go Pikachu, Pokemon Let’s Go Evee e Dark Souls Remastered), accedere alle offerte esclusive su eShop e ai classici NES con nuove funzionalità online.