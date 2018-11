Inside Xbox, episodio speciale da due ore

Marco Locatelli,

Sabato 10 novembre Xbox ospiterà uno speciale episodio di due ore di Inside Xbox, inserito all’interno dell’evento X018, una celebrazione globale dedicata al mondo Xbox, con notizie, interviste, offerte e tanto altro ancora.

Durante la diretta tutti i fan connessi avranno l’opportunità di ascoltare le parole di ospiti d’eccezione, come Phil Spencer, Head of Xbox, Matt Booty, Head of Microsoft Studios, ed Helen Chiang, Head of Minecraft Studio. Saranno inoltre annunciate novità relative a Xbox Game Pass, Crackdown 3, Minecraft, Sea of Thieves, State of Decay 2, Forza Horizon 4 e tante altre sorprese.

Nel frattempo, proprio ieri la console Xbox One X, la mid-gen di Micorosoft, ha spento la sua prima candelina. Era il 7 novembre 2017 infatti quando il colosso di Redmond ha deciso di lanciare sul mercato il nuovo modello della console a diversi mesi di distanza da PlayStation 4 Pro, la rivale diretta.

La nuova console può contare su un hardware molto superiore a quello del modello precedente, sulla carta il migliore per una console fino ad oggi: 6 TFLOPS (contro gli 1,3 di Xbox One), 326 GB/s di larghezza di banda di memoria, GPU da 40 unità computazionali a 1172 MHz, processo da otto core x86 a 2,3 GHz, 12 GB di RAM GDDR5, lettore 4K UHD Blu-ray.

Una dotazione che permette a questa console di eseguire videogiochi con 4K nativo, vedi Red Dead Redemption 2: è infatti su Xbox One X che il videogioco firmato Rockstar Games gira al meglio, battendo la rivale PlayStation 4 Pro.