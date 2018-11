KYMCO SuperNEX, supersport 100% elettrica

Filippo Vendrame,

La mobilità elettrica protagonista all’EICMA 2018 di Milano. KYMCO, brand ben conosciuto soprattutto per i suoi scooter, ha sorpreso tutti togliendo i veli su SuperNEX, una moto supersport 100% elettrica. KYMCO, con questa ambiziosa moto elettrica, ha voluto mostrare come sia possibile proporre un modello in grado di offrire tutta la più classica sportività delle moto di questa categoria usando un motore elettrico. Le prestazioni sono, infatti, impressionanti. KYMCO SuperNEX è in grado di raggiungere i 250 Km/h e di tagliare i 100 km/h in appena 2,9 secondi. I 200 Km/h, invece, si raggiungono in 7,5 secondi. Per arrivare alla velocità massima bastano appena 10,9 secondi.

Per permettere anche ai piloti meno esperti di raggiungere prestazioni così elevate, la moto dispone di un sistema Full Engagement Performance che aiuta a gestire la potenza evitando impennate e pattinamenti della ruota posteriore. Il livello di assistenza è regolabile dal pilota in base alle sue abilità. KYMCO SuperNEX rispetto a tutte le altre moto elettriche ed anche rispetto alla maggior parte dei veicoli a trazione elettrica, dispone di un vero e proprio cambio. I piloti potranno disporre di 6 rapporti che aiutano a mantenere il motore elettrico nel giusto range d’utilizzo, ottimizzando l’efficienza, la reattività, l’accelerazione e la velocità massima.

La presenza del cambio, inoltre, permette di offrire una sensazione di guida più simile a quella di una moto tradizionale. Altra innovazione introdotta da questa moto elettrica, il sistema Active Acoustic Motor grazie al quale il suono del motore viene esaltato. In questo modo, pedoni e ciclisti sentiranno arrivare la moto e i veri amanti delle moto sportive potranno contare su di un sound in grado di continuare ad offrire le classiche sensazioni dei motori tradizionali quando salgono di regime.

KYMCO SuperNEX è un prototipo ma l’azienda di Taiwan conta di portarlo prima o poi sul mercato. Nessun dettaglio per quanto concerne batteria e autonomia. Quanto mostrato da KYMCO a EICMA 2018 è solo l’ultimo step dell’azienda verso la mobilità elettrica. Ad inizio anno KYMCO ha introdotto una linea di scooter elettrici progettati per la mobilità urbana.