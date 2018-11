NIU presenta a Eicma gli scooter elettrici smart

Antonino Caffo,

La mobilità del prossimo futuro, molto più vicino di quanto si pensi, è sicuramente elettrica. Non parliamo solo di automobili ma anche di scooter e mezzi a due ruote, che possono dare alla sostenibilità un grosso contribuito. Solo qualche settimana fa, Piaggio lanciava la sua Vespa elettrica e tante altre compagnie stanno seguendo l’esempio del colosso italiano.

All’edizione 2018 di Eicma, Esposizione Internazionale Ciclo Motociclo e Accessori, la giapponese NIU ha presentato la sua nuova gamma di scooter elettrici smart della serie NGT, M+ e UPro. Si tratta di mezzi dal design interessante, con finiture in linea con i trend attuali e colori che bene si adattano a qualsiasi stile. In particolare, i modelli NGT e M+ sono stati lanciati prima sulla piattaforma di crowdfunding Indiegogo, tramite una campagna globale di pre-vendita. Entrambi hanno un motore Bosch, da 3 mila e 1.200 watt e sono in grado di raggiungere una velocità massima di 70km/h con un’autonomia media di 100 km. Il prezzo è sceso dal debutto lo scorso anno, per arrivare oggi a 2.299 euro per NGT e 3.999 euro per M+.

Se i due esemplari precedenti hanno forme e dimensioni da scooter classico, la famiglia UPro è portatrice di un design più semplice, visto anche il telaio leggero da 60 kg. Integra un motore Bosch da 800 watt, modalità di accensione anche senza chiavi (basta lo smartphone registrato), blocco motore e una batteria al litio rimovibile da 5 kg realizzata da Panasonic. UPro è disponibile in quattro colori: rosso, blu, bianco e nero al prezzo di 1.899 euro.

Infine, ad Eicma NIU ha portato anche U-Mini, versione ultraleggere di Upro. Pesa 39 kg e stesse specifiche tecniche di UPro. A conti fatti è più una bici che uno scooter, il che lo rende meno stabile del resto della gamma ma anche più versatile per spostamenti brevi cittadini. Prezzi e disponibilità saranno annunciati più in là nel corso dell’anno.