One UI, nuova interfaccia per Galaxy S9 e Note 9

Luca Colantuoni,

Insieme al nuovo Infinity Flex Display che verrà utilizzato per lo smartphone pieghevole, il produttore coreano ha mostrato la One UI, l’interfaccia utente che prenderà il posto dell’attuale Samsung Experience, a sua volta erede della nota TouchWiz. I primi dispositivi a ricevere la One UI saranno i Galaxy S9/S9+ e Note 9.

Il design della nuova interfaccia è stato chiaramente ispirato dal rapporto di aspetto dei recenti smartphone. Gli ultimi modelli hanno schermi di grandi dimensioni, quindi è piuttosto complicato raggiungere con una sola mano gli elementi (menu, pulsanti e altro) posizionati nella parte superiore. Ci sono diverse modifiche estetiche (angoli più arrotondati, nuove icone, colori aggiornati), ma la novità più importante riguarda l’usabilità. Samsung ha diviso la schermata in due aree principali: visualizzazione e interazione.

Durante la conferenza SDC 2018 è stato usata come esempio l’app Messaggi. Nella parte inferiore c’è l’area dedicata all’interazione, ovvero dove gli utenti scrivono i messaggi e possono accedere facilmente ai vari controlli, mentre la parte superiore è riservata alla visualizzazione dell’anteprima. Ciò permette di raggiungere gli elementi dell’interfaccia con una sola mano o con il pollice.

Altra novità sono i Focus Block che mostrano più informazioni all’interno delle app e sono più facili da toccare. Samsung ha inoltre raggruppato opzioni simili nelle impostazioni e aggiunto una Night Mode che migliora la leggibilità al buio. La nuova One UI arriverà insieme ad Android 9 Pie. La versione beta sarà disponibile su Galaxy S9/S9+ e Note 9 entro fine mese e in alcuni paesi (Cina, Francia, Germania, India, Polonia, Corea del Sud, Spagna, Regno Unito e Stati Uniti). La versione finale verrà distribuita a gennaio 2019.