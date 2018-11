Volantino MediaWorld, arriva il OnePlus 6T

Filippo Vendrame,

Mediaworld ha lanciato oggi il suo nuovo volantino delle offerte valevole sino al prossimo 18 di novembre. Baricentro del volantino la possibilità di poter acquistare i prodotti in comode rate mensili il cui numero potrà essere scelto a piacere dai clienti. Tra i prodotti in evidenza il nuovo OnePlus 6T, da poco giunto sul mercato italiano, che potrà essere acquistato a partire da 589 euro. Sempre tra gli smartphone si evidenziano il Huawei Mate 20 Pro a 1099 euro, oppure il Huawei P20 Lite a 289 euro o l’Apple iPhone XR a partire da 889 euro.

Tra i tablet pc, invece, spicca l’Apple iPad 32 GB WiFi a 329 euro. MediaWorld, nel suo nuovo volantino, propone anche una piccola selezione di computer Windows 10. Per esempio, il notebook per il gaming Acer Nitro 5 con NVIDIA GeForce GTX 1060 è proposto a 1199 euro. Gli amanti del gaming potranno puntare, invece, sulla PS4 Pro 1 TB con il gioco Uncharted 4 a 399 euro. Non mancano poi moltissimi accessori e periferiche per il mondo dei PC. Per chi stesse cercando una nuova fotocamera digitale professionale, la catena di elettronica propone la reflex Canon Eos 200D al prezzo di 549 euro. Presente anche una piccola selezione di fotocamere compatte da tenere sempre in tasca.

Tanti anche i televisori presenti nel nuovo volantino di MediaWorld. Chi volesse trasformare il salotto di casa in una sala cinematografica potrà trovare moltissime proposte. Non possono nemmeno mancare gadget come gli smart speaker, indossabili per lo sport, hoverboard, droni, cuffie e moltissimo altro ancora.

Spazio anche alla domotica con il sofisticato robot per le pulizie domestiche iRobot Roomba 980 proposto da MediaWorld al prezzo di 899 euro.