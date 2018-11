Windows 10 Pro si disattiva per sbaglio

Filippo Vendrame,

Nuovi problemi per Windows 10 ma questa volta Windows 10 October 2018 Update non ha colpe. Diversi utenti, nella giornata di oggi, hanno iniziato a segnalare di avere alcuni problemi con la loro licenza di Windows 10 Pro. Più nello specifico, questi utenti hanno segnalato che la loro copia di Windows 10 Pro risulta essere stata disattivata con il sistema operativo che richiede l’installazione di Windows 10 Home. Le segnalazioni che sono giunte copiose su Reddit riguarderebbero per lo più le persone che hanno effettuato la migrazione gratuita da Windows 7 o da Windows 8.x a Windows 10 Pro.

Trattasi di una situazione alquanto anomala anche perché riguarderebbe utenti in possesso di una copia regolare del sistema operativo Windows. Fortunatamente, il problema è stato riconosciuto da Microsoft, anzi, il problema riguarderebbe proprio la casa di Redmond. Si tratterebbe, infatti, di un qualche bug nei server di Microsoft che gestiscono l’attivazione delle licenze del sistema operativo. I disguidi starebbero accadendo a macchia di leopardo in Paesi come Giappone, Corea, America e tanti altri. Nel caso un utente si imbattesse in questo problema e visualizzasse la richiesta di installare Windows 10 Home, la casa di Redmond suggerisce di ignorare il messaggio e di attendere che sia risolto il problema.

Il gigante del software assicura che entro un paio di giorni questi bug dovrebbero essere definitivamente risolti. Trattasi di un problema sicuramente non grave ma piuttosto seccante. L’auspicio è che la casa di Redmond possa davvero risolvere il bug in breve tempo per evitare ulteriori inconvenienti con gli utenti.

Nel frattempo non ci sono ancora notizie sulla ripresa del rollout di Windows 10 October 2018 Update. Da quando la società ha ritirato l’aggiornamento è passato oramai più di un mese.