Amazon, 10 euro di sconto per tutti

Filippo Vendrame,

Amazon.it ha deciso di ringraziare tutti i suoi clienti per il primo posto come migliore azienda in Italia per il servizio offerto. Trattasi del quarto anno consecutivo che Amazon.it ottiene questo risultato in Italia. Questo riconoscimento è frutto di un’indagine che ha coinvolto oltre 200.000 intervistati e che è stata condotta su oltre 900 aziende in 100 settori economici, come le catene fisiche di negozi, le banche, le compagnie aeree e i player online.

Per ringraziare i clienti, solo per oggi 9 novembre, Amazon.it ha deciso di offrire uno sconto di 10 euro su tutti gli acquisti superiori ai 50 euro, ma solo per i prodotti venduti direttamente da Amazon. Per ottenere questo sconto, i clienti dovranno inserire il codice promozionale “GRAZIE1000” nella fase conclusiva dell’ordine. Trattasi di un’iniziativa molto simpatica che mette in evidenza ancora una volta come Amazon metta al centro dei suoi interessi i suoi clienti ringraziandoli per aver fornito feedback positivi sul suo operato. Il bonus potrà essere sfruttato anche per gli acquisti attraverso Prime Now.

L’indagine, rappresentativa della popolazione italiana, è stata condotta dall’Istituto Tedesco di Qualità e Finanza e pubblicata da La Repubblica Affari & Finanza.

Grande soddisfazione per questo riconoscimento da parte di Mariangela Marseglia, Country Manager di Amazon Italia e Spagna, che al riguardo ha affermato:

Gli oltre 5000 dipendenti Amazon che lavorano nelle nostre sedi italiane sono tutti grati e ulteriormente motivati dall’apprezzamento dimostrato dai clienti. Vorrei ringraziare personalmente i clienti da parte loro. Offrire ai clienti italiani un servizio eccellente, un’ampia selezione e prezzi bassi è la nostra priorità quotidiana e questa conferma è un ulteriore incentivo per noi a migliorare costantemente i nostri standard di servizio per soddisfare i clienti e a continuare a lanciare nuovi prodotti, dispositivi e servizi come Alexa e la famiglia dei dispositivi Echo.