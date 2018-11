Black Friday 2018 DJI: droni in sconto

Filippo Vendrame,

Con largo anticipo, DJI, noto produttore di droni, ha annunciato il suo Black Friday. Dal 23 novembre al 26 novembre, DJI ha deciso di offrire sconti interessanti su droni ed accessori sia all’interno del suo eShop, sia all’interno dei suoi punti vendita ufficiali. Trattasi di una ghiotta occasione per tutti gli appassionati di questi prodotti di poter risparmiare cifre interessanti sul loro acquisto. Le offerte per il Black Friday 2018 di DJI si intendono solo sino ad esaurimento scorte. Dunque, solo i più rapidi potranno approfittarne.

Più nello specifico, DJI ha comunicato anche quali saranno i prodotti che metterà in sconto. Gli interessati potranno approfittare del Black Friday per acquistare i droni delle serie Spark e Mavic, oppure acquistare accessori come Osmo Mobile 2 (gimbal a 3 assi per smartphone) e DJI Goggles (visore per la guida FPS dei droni). Spazio anche per Ryze, partner di DJI, che metterà in promozione anche il drone Tello che tanto successo sta ottenendo tra gli appassionati. DJI non ha solamente condiviso i prodotti che metterà in offerta ma ha anche anticipato i relativi prezzi che saranno validi per tutti i giorni della promozione.

Spark Fly More Combo : 539 euro

: 539 euro Spark Controller Combo : 439 euro

: 439 euro Mavic Pro Fly More Combo : 949 euro

: 949 euro Mavic Air : 749 euro

: 749 euro DJI Googles Racing Edition : 499 euro

: 499 euro Osmo Mobile 2 : 119 euro

: 119 euro Tello Boost Combo : 129 euro

: 129 euro Tello: 99 euro

Trattasi, tutte, di scontistiche molto interessanti, soprattutto quelle sui DJI Mavic Pro e Air, due dei droni più apprezzati del produttore e tra i più ambiti da parte degli utenti. Gli interessati non devono fare altro che pazientare ancora un paio di settimane per attendere che arrivi il periodo promozionale del Black Friday 2018 di DJI.