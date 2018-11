Crackdown gratis su Xbox Store

Marco Locatelli,

In attesa che all’X018 venga annunciato il sequel, nel frattempo Microsoft ha reso disponibile gratuitamente Crackdown su Xbox Store. Un regalino niente male per i fan della console Microsoft che hanno amato lo sparatutto in terza persona uscito per Xbox 360 oltre 11 anni fa.

Crackdown è stato sviluppato da Realtime Worlds nel 2007 e pubblicato da Microsoft per Xbox 360. Curioso il fatto che il titolo non sia stato messo in commercio in Germania per via dei sui contenuti eccessivamente violenti. Il sequel, Crackdown 2, è uscito nel 2010.

La versine scaricabile gratuitamente è compatibile anche con Xbox One ed è ottimizzata per Xbox One X con supporto alla risoluzione 4K. La dimensione del file è di 6.15 GB e resterà di proprietà dell’utente anche una volta terminata l’offerta.

Al tempo della sua uscita, Crackdown introdusse a livello di gameplay TPS diverse interessanti novità per il genere, ad esempio la possibilità di compiere azioni straordinarie come saltare da un palazzo all’altro o sollevare auto. Il giocatore veste i panni di un agente modificato geneticamente chiamato a ripulire la città da tre bande criminali: i los muertos, i volk e la shai-gen. Il gioco offre anche una discreta componente esplorativa.

Per quanto riguarda il terzo capitolo della serie, di poche ore fa la notizia secondo la quale Crackdown 3 potrebbe uscire con un nome differente, o meglio, avere anche il sottotitolo “New Providence”.

A scoprirlo un utente Reddit sull’Xbox Store italiano, dove il gioco viene già messo in lista con quel sottotitolo. All’X018 sarà certamente fatta maggior chiarezza in tal senso: l’evento, che torna dopo tanti anni di assenza, sarà incentrato sulle novità Xbox e si svolgerà a Città del Messico (una location decisamente particolare) domani 10 novembre e domenica 11 novembre.

Oltre Crackdown 3 tanti altri i titoli confermati che saranno presentati durante l’evento: The Division 2, Kingdom Hearts 3, Ori and the Will of the Wisps e nuovi contenuti per Shadow of the Tomb Raider, State of Decay 2, Sea of Thieves.