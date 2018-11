Ebay, 10% di sconto su tutte le categorie

Filippo Vendrame,

Ebay anticipa il Natale 2018 per consentire ai suoi clienti di scegliere con calma il loro regalo per evitare lo stress dello shopping Last Minute. Per esortare le persone a fare regali First Minute, eBay ha deciso di proporre un coupon, cioè un buono sconto, che darà diritto, sino alle ore 17 del prossimo 12 novembre, di ricevere uno sconto del 10% (sino a 100 euro) su tutte le categorie di prodotti presenti all’interno della sua piattaforma di ecommerce.

Approfittare di questa promozione è molto semplice. Tutto quello che gli utenti dovranno fare è inserire il coupon PREGALI18 al momento di concludere la transazione dell’acquisto. Si ricorda, infine, che tutti i prodotti acquistati attraverso eBay possono essere pagati utilizzando PayPal o una carta di credito. Il buono sconto può essere sfruttato solamente una volta. Inoltre, il coupon può essere utilizzato solamente per le spese minime di 20 euro. Il buono sconto non si applica alle eventuali spese di spedizione. Grazie a questa interessante iniziativa, i clienti di eBay possono approfittare dello sconto per anticipare effettivamente qualche regalo in vista del Natale 2018.

Tra i prodotti che si potranno acquistare televisori, smartphone, console di gioco e tanto altro. Tra gli smartphone, per esempio, l’iPhone XS, il Samsung Galaxy Note 9, il Huawei Mate 10 Pro e tanti altri modelli.

Gli appassionati di videogiochi possono puntare sulle console Xbox One S o sulle PS4. Su eBay è possibile trovare anche una ricca selezione di videogiochi. Il buono sconto potrà essere consumato anche per acquistare un nuovo televisore, magari puntando su quelli di ultima generazione, oppure per comprare gadget, notebook Windows 10 e tanti altri prodotti.