Heroes of Warland arriva su AppGallery di Huawei

Matteo Tontini,

Nel corso dell’evento Huawei Eco-Connect Europe a Roma, l’azienda cinese ha presentato il nuovo gioco di Nitro Games: si tratta di Heroes of Warland, ora disponibile esclusivamente nell’AppGallery per un periodo di tempo limitato.

Chiunque acquisterà il titolo, riceverà come bonus extra un buono da 12 euro per riscattare il gioco. Un dimostrativo del gioco è stato esibito durante l’evento, nel quale due squadre composte da quattro giocatori si sono sfidate dal vivo. Per chi non lo sapesse, Heroes of Warland è uno sparatutto in prima persona che getta le fondamenta sul gioco competitivo PvP (à la Fortnite, per intenderci). Di seguito riportiamo il trailer ufficiale.

Inoltre, nel corso dell’evento è stato presentato il titolo multiplayer Vainglory, sviluppato da Super Evil Megacorp: un gioco che mette in risalto l’alta qualità delle produzioni che Huawei offre nell’AppGallery, grazie alla partnership con sviluppatori di videogiochi triple-A. Vainglory appartiene invece al genere MOBA, sarà disponibile da questo mese e viene descritto come un’esperienza mobile unica per gli utenti. Il Dr. Jaime Gonzalo, Vice Presidente di Europe Mobile Services, Huawei Consumer Business Group, ha così dichiarato:

Siamo molto entusiasti di offrire giochi di alta qualità come Heroes of Warland e Vainglory agli utenti Huawei, e di stringere partnership con i migliori sviluppatori tra cui Nitro Games e Super Evil Megacorp.

Per chi non lo sapesse, AppGallery è la piattaforma ufficiale di Huawei per le applicazioni Android, ora disponibile in 138 paesi; fa parte di Huawei Mobile Services, che arricchisce la vita mobile di oltre 460 milioni di utenti con servizi premium. Buone notizie, dunque, per i possessori di dispositivi Huawei, che possono accedere a prodotti gaming interessanti e di notevole qualità mediante la piattaforma proprietaria della società.