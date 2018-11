Honor Play, arriva in Italia la Player Edition

Luca Colantuoni,

Honor Play è disponibile in Italia da fine agosto ad un prezzo di 329,90 euro. Il produttore cinese ha ora comunicato l’arrivo della Player Edition con colore nero. Le specifiche non cambiano rispetto al modello standard, ma sono stati apportati alcuni cambiamenti estetici. Lo smartphone è in quantità limitata, per cui gli utenti interessati devono affrettarsi con l’acquisto.

Honor afferma che la Player Edition è “solo per i veri hardcore gamers“, in quanto lo smartphone rappresenta il connubio perfetto tra tecnologia e design. La cover è in alluminio come quella del modello standard, ma il produttore ha creato una texture che ricorda i circuiti integrati mediante incisione laser. Il target dello smartphone è confermato dalla presenza del potente processore Kirin 970 e dalla tecnologia GPU Turbo che migliora le prestazioni grafiche e riduce i consumi energetici.

Altra chicca per i giocatori è la funzionalità Smart Shock che riconosce automaticamente lo scenario di gioco, le esplosioni e gli spari, facendo vibrare lo smartphone come il controller di una console. Sia GPU Turbo che Smart Shock richiedono però il supporto da parte dei giochi.

Honor Play possiede uno schermo FullView da 6,3 pollici con risoluzione full HD+ (2340×1080 pixel). Il notch nella parte superiore ospita la fotocamera frontale da 16 megapixel. La doppia fotocamera posteriore ha invece sensori da 16 e 2 megapixel. La NPU (Neural Processing Unit) del Kirin 970 viene utilizzata per diverse funzionalità IA, tra cui il riconoscimento automatico della scena e l’effetto bokeh.

La dotazione hardware comprende inoltre 4 GB di RAM, 64 GB di memoria flash, slot microSD, moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS, NFC e LTE, lettore di impronte digitali sul retro, jack audio da 3,5 millimetri, porta USB TYpe-C e batteria da 3.750 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia EMUI 8.2. Il prezzo della Player Edition è 349,90 euro.