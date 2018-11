Huawei Assistant, servizi Premium per gli utenti

Filippo Vendrame,

Al Huawei EcoConnect 2018, spazio anche per Huawei Assistant che sarà lanciato nel 2019. L’assistente di Huawei nasce per fornire agli utenti servizi Premium grazie ai principali partner della società in maniera rapida e smart. Più nello specifico, l’assistente di Huawei è un servizio che fa parte di Huawei Mobile Services e che punta ad arricchire l’esperienza d’uso degli utenti attraverso la fruizione di una serie di servizi Premium. In Europa, come anticipato all’inizio, Huawei Assistant arriverà nel corso del 2019, ed oltre ad offrire informazioni sull’attività fisica, disporrà di tre moduli principali: “Accesso Istantaneo”, “SmartCare” e “News Feeds”.

Per quanto rigurda “Accesso istantaneo“, l’assistente di Huawei proporrà collegamenti personalizzabili ai servizi delle applicazioni installate. “SmartCare“, invece, offrirà alle persone servizi di promemoria intelligenti in base allo scenario d’uso. Inizialmente saranno disponibili categorie come cibo, viaggi, eventi sportivi e servizi di magazzino. Infine, “News Feeds” garantirà l’accesso ad un flusso di notizie tarate in base alle preferenze degli utenti con l’aggiunta di notizie locali e di tendenza. Huawei Assistant presenterà contenuti di valore aggiunto che provengono da partner selezionati e dimostrerà come i fornitori di informazioni e servizi possono raggiungere gli utenti globali e fornire loro servizi in modo più efficiente, diretto e conveniente.

Il servizio è alimentato da Huawei Ability Gallery, una piattaforma di distribuzione di informazioni che funge da interfaccia tra utenti, contenuti e servizi dei partner. Huawei, dunque, è pronta a proporre un ulteriore servizio di valore aggiunto ai suoi clienti per alzare l’asticella verso l’alto della qualità dei suoi prodotti.

Jervis Su, Vice President of Mobile Services, Huawei Consumer Business Group, ha sottolineato la qualità e l’innovazione di questa nuova piattaforma.

Forniamo una piattaforma di distribuzione globale intelligente con una gamma di funzionalità aperte e servizi one-stop per i partner, per promuovere l’innovazione. Una volta integrati, possono raggiungere più punti di contatto attraverso i dispositivi intelligenti di Huawei e un vasto pubblico globale. Huawei Assistant offre un enorme valore aggiunto agli utenti offrendo in modo intelligente servizi più veloci e convenienti. Non vediamo l’ora di lavorare con i nostri partner premium per fornire i migliori contenuti e servizi ai nostri utenti.