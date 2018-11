Huawei Eco-Connect 2018, partnership e servizi

Filippo Vendrame,

Huawei, durante il suo terzo evento annuale Eco-Connect Europe che si è svolto a Roma presso “La Nuvola”, noto anche come “Rome Convention Center”, ha raccontato le sue attuali e nuove partnership con brand premium globali, mostrando la loro visione e la loro leadership di pensiero in diverse sessioni tematiche, e sviluppando congiuntamente servizi che includono contenuti progettati per dispositivi mobili, news feed personalizzati, pagamenti mobili e smart travelling.

Durante l’evento, Huawei ha annunciato diverse novità per quanto concerne il sistema Huawei Mobile Services ed ha svelato un’anteprima di Huawei Assistant, il cui lancio è previsto per il 2019. Tra gli altri annunci, l’arrivo di Huawei Pay in Paesi selezionati in Europa a partire dal 2019 e il lancio globale di Huawei Video. Inoltre, Huawei Ability Gallery sarà offerto ai partner a partire dal 2019. Infine, la società ha anche annunciato la disponibilità in 135 Paesi del suo servizio Huawei In-App Purchase (IAP). L’ecosistema mobile di Huawei è stato progettato per migliorare l’esperienza utente, sfruttando appieno la collaborazione con partner premium. Proprio per questo, la società continua ad espandere il suo sistema di partner per arricchire la vita mobile di ogni utente con servizi premium.

Huawei Eco-Connect Europe 2018, gli annunci

Huawei Assistant è un servizio offerto da Huawei Mobile Services che arricchisce la vita mobile di oltre 460 milioni di utenti con servizi premium. Disponibile in Europa nel 2019, oltre alle informazioni sull’attività fisica, Huawei Assistant dispone di tre moduli principali: Accesso istantaneo, SmartCare e News Feeds.

Huawei ha annunciato l’estensione del suo servizio di streaming Huawei Video in Europa. Attualmente disponibile in Cina, Italia e Spagna, Huawei Video offre un’ampia selezione di oltre 4.000 titoli, prodotti da partner internazionali, europei e locali. A partire dal 2019, Huawei Video sarà distribuito in altri paesi del mondo.

Huawei e Visa hanno deciso di estendere la loro partnership globale all’Europa consentendo così il lancio di Huawei Pay in mercati chiave europei con emittenti selezionati. Huawei Pay utilizza l’innovativa tecnologia Visa per rendere i pagamenti più pratici e sicuri sostituendo i dati sensibili delle carte di pagamento con un unico ID digitale.

La Réunion des Musées Nationaux – Grand Palais (RMN-GP) ha presentato all’evento di Roma il proprio progetto per digitalizzare le opere d’arte e portarle agli utenti di tutto il mondo.

AppGallery è la ben nota piattaforma ufficiale di Huawei per le applicazioni Android che la società ha reso disponibile in 138 Paesi. Per supportare al meglio gli sviluppatori, la società offre un supporto tecnico completo, oltre all’accesso alla sua piattaforma di test. Huawei ha annunciato anche l’arrivo di alcuni giochi esclusivi come Heroes of Warland e Vainglory.