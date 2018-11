Huawei Video allarga i suoi orizzonti

Filippo Vendrame,

All’appuntamento Huawei Eco-Connect Europe di Roma, la società cinese ha annunciato importanti novità per la sua piattaforma Huawei Video. Le novità riguardano essenzialmente l’espansione di questo servizio di streaming che oggi è disponibile in Cina, Italia e Spagna. Dal 2019, Huawei Video sarà distribuito in altri Paesi del mondo. Oggi, questa piattaforma offre un’ampia selezione di oltre 4.000 titoli, prodotti da partner internazionali, europei e locali.

Huawei Video è accessibile degli utenti con uno smartphone o tablet Huawei con EMUI 5.x e superiore e richiede un abbonamento. L’abbonamento, in Italia, prevede un costo mensile di 4,99 euro. In ogni caso, gli abbonati possono decidere di interromperlo in ogni momento senza alcun problema. Il catalogo dei contenuti offerti prevede un aggiornamento settimanale. Gli abbonati, dunque, potranno disporre di serie tv e spettacoli, cortometraggi, sport, documentari e film sempre nuovi. Huawei Video offre anche la possibilità di noleggiare film per 48 ore e utilizzare il servizio contemporaneamente su due dispositivi, con o senza abbonamento.

Huawei permette agli interessati di provare il servizio attraverso la fruizione di alcuni contenuti gratuiti. In questo modo le persone potranno testare la bontà della piattaforma senza dover prima sottoscrivere l’abbonamento.

Baricentro della piattaforma la collaborazione con i partner che permette di arricchire costantemente l’offerta da proporre ai clienti.

Lorenzo Mapelli, Head of Content di VICE Media Italia, partner di Huawei, ha espresso il suo grande apprezzamento per il lavoro svolto con Huawei.

La collaborazione con Huawei è molto importante per noi e in linea con la nostra content strategy, guidati dalla forte volontà di esplorare nuovi percorsi di distribuzione dei contenuti. Progettiamo contenuti video premium pensando ai giovani utenti per coinvolgerli, e Huawei ne supporta la distribuzione. In un mondo in cui sempre più contenuti sono creati esclusivamente per dispositivi mobili, lavorare insieme in una solida partnership è fondamentale per offrire un’esperienza video di altissimo livello.

Dr. Jaime Gonzalo, Vice President of Europe Mobile Services, Huawei Consumer Business Group, ha evidenziato, invece, l’importanza dei partner.

Huawei Video offre un’esperienza video e audio di qualità superiore integrando partner di alto livello come Vice per offrire la migliore selezione di contenuti in tutti i formati e categorie, mirati specificamente per un uso mobile. Grazie alla partnership, forniamo più contenuti premium ai nostri utenti, mentre i contenuti verticali e i documentari di Vice dimostrano il potenziale dei video progettati in mobilità. Huawei Video è una finestra sul mondo a portata di mano, e accogliamo sempre con favore fornitori di contenuti premium per unirsi alla nostra rete e diventare la casa per format e generi innovativi.