MSI porta in Italia P65 Creator

Antonino Caffo,

Tutti la conosciamo come MSI, pochi in qualità di Micro Star International. Il brand, conosciutissimo dagli amanti dei videogiochi per i computer e gli accessori dedicati, in realtà realizza anche notebook per la produttività. L’ultimo nato è il P65 Creator, presentato alla recente IFA di Berlino e finalmente disponibile in Italia.

Il dispositivo condivide molte delle specifiche del PS42, ma aggiunge qualcosa in più in termini di hardware. In particolare, ha tre ventole e una GPU di base declinata nella Nvidia GeForce GTX 1060, che può diventare una GeForce GTX 1070. La RAM di bordo è di 6 GB oppure 8 GB sempre GDDR5 e i processori partono da un Intel Core i7-8750H, in grado di raggiungere una velocità massima di clock di 4,1 GHz.

Il display del P65 Creator è un IPS da 15,6 pollici, che MSI afferma possa fornire quasi il 100% dello spettro di colori sRGB con una frequenza di aggiornamento di 144Hz. E non è tutto qui: il laptop può connettersi a un massimo di tre monitor 4K esterni, tramite la porta mini-display o HDMI. Sul fianco anche tre porte USB-A 3.1, una Thunderbolt 3 USB-C, una presa ethernet, un ingresso per microfono da 3,5 mm e un jack per cuffie da 3,5 mm. Il P65 pesa 1,8 kg ed è sottile 17,9 mm, rendendolo portatile quasi quanto il più piccolo PS42.

È disponibile in due finiture: alluminio spazzolato standard e un modello bianco in edizione limitata, con accenti dorati, davvero di classe. Un tale comparto, per l’azienda, dovrebbe cogliere l’interesse soprattutto, ma non solo, di fotografi, designer e progettisti in 3D, anche perché in bundle MSI offre una suite di software per la creatività del valore di oltre 350 Euro, che permette di essere immediatamente produttivi senza dover sostenere costi aggiuntivi. Il nuovo MSI P65 Creator sarà disponibile da metà novembre con prezzi a partire da 1.699 euro iva inclusa.