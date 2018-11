Neffos C9 e C7A disponibili in Italia

Luca Colantuoni,

Dopo aver portato in Italia i Neffos X9 e C9A, TP-Link ha comunicato la disponibilità nel nostro paese dei Neffos C9 e C7A. I due modelli completano la serie C caratterizzata da alcune caratteristiche interessanti, nonostante sia indirizzata alla fascia bassa del mercato.

Neffos C9

Il Neffos C9 è in pratica la versione economica del Neffos X9. Lo smartphone possiede infatti uno schermo IPS FullView da 5,99 pollici con risoluzione HD+ (1440×720 pixel) e vetro curvato 2.5D. La dotazione hardware comprende il processore quad core MediaTek MT6739WW a 1 ,5 GHz, affiancato da 2 GB di RAM e 16 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 128 GB. Lo slot ibrido può ospitare anche due SIM in formato nano. Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 13 megapixel con PDAF (posteriore) e 8 megapixel (frontale).

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE. Sono presenti anche il lettore di impronte digitali sul retro, il riconoscimento facciale, la porta micro USB 2.0 e la batteria da 3.840 mAh che offre un’autonomia fino a due giorni. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia NFUI 8.0.

Neffos C7A

Il Neffos C7A è invece il modello entry level della serie. Lo smartphone ha uno schermo IPS da 5 pollici con risoluzione HD (1280×720 pixel) e integra il processore quad core MediaTek MT6737 a 1,25 GHz. La dotazione hardware comprende inoltre 2 GB di RAM, 16 GB di storage, slot microSD, fotocamere da 8 e 2 megapixel, moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE con supporto dual SIM (nano+micro), porta micro USB e batteria da 2.330 mAh. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo con interfaccia NFUI 8.0.

Prezzo e disponibilità

Il prezzo del Neffos C9 (colori grigio e argento) è 139,99 euro, mentre il Neffos C7A (colore grigio) costa 109,99 euro. Entrambi possono essere acquistati presso i negozi specializzati e nei punti vendita della grande distribuzione.