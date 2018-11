PES 2019, a dicembre le Regional Finals

Marco Locatelli,

I più forti giocatori di PES 2019 d’Europa, che lo scorso fine settimana si sono aggiudicati le finali nazionali, si preparano a competere nelle PES League Regional Finals che si terranno a Liverpool tra il 7 e l’8 dicembre.

Le Regional Finals si baseranno sulle specialità 1v1 e CO-OP, entrambe si disputeranno con il classico format che prevede gironi di qualificazioni nella prima fase e successivamente una serie di scontri diretti. Il vincitore riceverà un premio in denaro che potrà aumentare partecipando alle prossime finali europee e mondiali.

Solo i migliori 16 giocatori di PES sono stati ammessi alle Regional Finals della specialità 1v1, si tratta dei primi e dei secondi qualificati di ogni torneo nazionale e dei 6 migliori giocatori del torneo Rest of the World, il cui girone di qualificazione ha visto la presenza di ben 48 giocatori.

Qui di seguito l’elenco dei giocatori qualificatisi alle Regional Finals:

TheWezzatron (Regno Unito)

No1Pirate (Regno Unito)

Payamjoon69 (Germania)

TioMiit_PW (Francia)

bounti27 (Francia)

Diepzalig11 (Olanda)

E_C_Oneill (Olanda)

Christopher_PW (Portogallo)

ReDerHugo (Portogallo)

Kepapfc1994 (Resto del Mondo)

W-Jorcha-W (Resto del Mondo)

Hasan_pes (Resto del Mondo)

Mucahit21 (Resto del Mondo)

the_Palma2 (Resto del Mondo)

Suprema_Ettorito (Resto del Mondo)

Un ulteriore giocatore proveniente dalla finale nazionale disputatasi in Germania che verrà comunicato in seguito. Nel corso delle Regional Finals, quattro delle migliori squadre della specialità CO-OP si sfideranno per ottenere l’accesso alle World Finals, qui di seguito l’elenco:

AS Monaco Esports

Broken Silence

Never Give Up

The Demolition Machine

Le Regional Finals di dicembre verranno trasmesse dal vivo sui canali ufficiali di PES e della PES LEAGUE. I vincitori di questa competizione sfideranno più avanti i vincitori della seconda stagione che inizierà questo mese. Le PES LEAGUE WORLD FINALS 2019 vedranno i migliori giocatori delle due stagioni contendersi il titolo di miglior giocatore del mondo di PES 2019.