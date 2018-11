Samsung a Milano insegna la tecnologia ai senior

Candido Romano,

Al Samsung District di Milano partono le lezioni di tecnologia rivolte agli over 65 e dureranno fino alla settimana prima di Natale. Circa venti dipendenti Samsung metteranno a disposizione le proprie competenze tecnologiche per migliorare la vita di diverse persone che sono entrate nella terza età.

L’iniziativa prende il nome di SAVE for Seniors e fa parte del volontariato aziendale organizzato dalla compagnia in collaborazione con Anteas Milano, che si pone l’obiettivo di insegnare alle persone dai 65 agli 89 anni alcuni principi di tecnologia che possano facilitare la vita di tutti i giorni. Le attività permettono anche di fare compagnia alle persone sole e coltivare alcune loro passioni, come ad esempio cercare ricette, fare video call con parenti lontani, scrivere messaggi e registrare videomessaggi ai nipoti.

Il rapporto tra i dipendenti Samsung che insegnano e gli anziani studenti è quasi di uno a uno. Ogni dipendente segue un massimo di 3 anziani e deve farlo in maniera costante per tutte le lezioni. Ci sono tre lezioni della durata di due ore e mezza, ognuna incentrata su una particolare tematica.

Il primo incontro di oggi 9 novembre ha avuto come argomento principale l’uso base dello smartphone e del tablet, quindi come impostare la rete Wi-Fi e attivare una connessione dati, come scegliere le modalità dello smartphone tra aereo, silenzioso, vibrazione e come salvare un sito tra i preferiti. Infine è stato insegnato come creare un indirizzo email e a scaricare le app.

Il prossimo venerdì 16 novembre si terrà la seconda lezione dedicata all’utilizzo dello smartphone in sicurezza, cioè come scegliere la migliore password e molto altro. La lezione finale di venerdì 23 novembre vedrà i senior imparare ad effettuare una chiamata, ad utilizzare una smart TV e connetterla a internet, installare le app e rivedere i programmi preferiti, oltre a creare un account sui social media e mantenere la propria privacy.

Le iscrizioni ai corsi, che si ripeteranno ciclicamente fino a poco prima di Natale, sono ancora aperte: per informazioni contattare Anteas Milano a questo indirizzo o al numero di telefono 02 2052.5306-5346.