Xiaomi Black Shark in Italia dal 16 novembre

Luca Colantuoni,

A fine ottobre è stato annunciato in Cina il Black Shark Helo. Gli utenti italiani dovranno invece accontentarsi del precedente Black Shark che offre prestazioni altrettanto elevate durante i giochi. Xiaomi ha comunicato che il lancio europeo è stato fissato per il 16 novembre.

Il Black Shark, come i concorrenti Razer Phone, Razer Phone 2 e ASUS ROG Phone, potrebbe essere definito uno smartphone con gli “steroidi”, in quanto sono state utilizzate tecnologie che permettono di sfruttare al massimo la potenza del processore Snapdragon 845. Per smaltire il calore è stato sviluppato un sistema di raffreddamento a liquido che riduce la temperatura fino a 8° C.

Il Black Shark possiede una cover posteriore che facilita la presa quando lo smartphone viene impugnato in orizzontale con due mani, come avviene per le console portatili. Il logo S è retroilluminato. Nella confezione è presente anche un gamepad Bluetooth con stick e pulsanti che viene fissato sul lato sinistro. Lo schermo da 5,99 pollici ha una risoluzione full HD+ (2160×10808 pixel). La dotazione hardware comprende inoltre 6 o 8 GB di RAM e 64/128 GB di storage.

La doppia fotocamera posteriore ha sensori da 12 e 20 megapixel, mentre quella frontale ha un sensore da 20 megapixel. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0, GPS e LTE. Sono inoltre presenti il lettore di impronte digitali, la porta USB Type-C, gli altoparlanti stereo e la batteria da 4.000 mAh. Un pulsante dedicato permette di attivare lo Shark Space. La memoria viene “pulita” per incrementare le prestazioni e viene mostrato il gaming hub. Premendo di nuovo il pulsante viene ripristinata l’interfaccia stock di Android 8.1 Oreo.

I prezzi al lancio erano 2.999 yuan (6GB+64GB) e 3.499 yuan (8GB+128GB), corrispondenti a circa 380 e 444 euro, tasse escluse. Probabile quindi un prezzo base intorno ai 500 euro. Il Black Shark verrà distribuito in tutti i paesi europei, quindi anche in Italia.