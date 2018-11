MediaWorld e Uniero: No IVA per un giorno

Filippo Vendrame,

MediaWorld e Unieuro anticipano il Black Friday con una promozione last minute valevole solo per la giornata di oggi 11 novembre. Una ricorrenza non scelta a caso visto che si festeggia il “Single Day”. Entrambe le catene di elettronica hanno, dunque, deciso di offrire la medesima promozione e, più nello specifico, di scontare del 22% moltissimi dei loro prodotti.

Per quanto concerne MediaWorld, la catena di elettronica evidenzia come la promozione scadrà alla mezzanotte di oggi e sarà valevole solamente online. Gli sconti, dunque, non si estenderanno anche ai negozi. Per visualizzare il prezzo finale scontato, i clienti non dovranno fare altro che mettere il prodotto desiderato all’interno del carrello. Gli sconti si intendono sino ad esaurimento scorte. Esclusi i prodotti a volantino, i servizi, gli abbonamenti ed i prodotti legati all’editoria.

Trattasi di una promozione molto interessante che sta avendo molto successo, sino troppo forse, visto che il sito di MediaWorld va spesso in crash rendendo difficile ai clienti concludere positivamente gli acquisti.

Per quanto riguarda Unieuro, invece, l’offerta è similare, sebbene lo sconto si applichi solamente sulle spese superiori ai 299 euro. L’offerta, in questo caso, si estende anche ai punti vendita fisici aperti nella giornata di oggi. All’interno del regolamento si evince, inoltre, che l’offerta No IVA non si applica ad alcuni prodotti.

Sono esclusi i TV Philips 55OLED903 e 65OLED903, i monitor HP 27F, Lenovo L24I10, Samsung LU28E590DSEN, i prodotti a marchio TRE, iPhone, DJI, Sonos, Dyson, iRobot e Loewe. Il pellet, le console games, i servizi, le ricariche telefoniche, le estensioni di garanzia, i libri, le demo unit, le gift card, le carte prepagate, gli abbonamenti e le promozioni in corso. La promozione non è valida per gli acquisti effettuati sui siti listanozze.unieuro.it.

Per gli interessati che intendono anticipare i regali di Natale, il suggerimento è quello di affrettarsi per non perdere l’occasione di risparmiare cifre interessanti.