Asus Chromebox 3 arriva in Italia

Antonino Caffo,

ASUS ha annunciato la disponibilità in Italia di Chromebox 3, il mini PC potenziato da processori Intel Core o Celeron di ottava generazione. Il nome non è frutto del caso: a bordo del dispositivo troviamo il supporto alle app Android, tutte quelle del Play Store, ma in un case dal cuore di un vero computer, vista la possibilità di ottenere fino a 16 GB di memoria DDR4-2400 e unità SSD M.2 con capacità di anche 256 GB.

I Chromebox sono sostanzialmente dei computer desktop semplificati, che eseguono Chrome OS invece di Windows o macOS. La funzione principale è l’utilizzo veloce e semplice e quasi sempre connesso, con l’opportunità di godere di una vasta scelta in termini di connettività. La terza generazione ospita una porta USB 3.1 Gen 1 Type-C, alimentazione e funzionalità DisplayPort e il supporto a due monitor 4K/UHD. Asus ha introdotto il primo Chromebox qualche anno fa e questo sequel offre fondamentalmente una serie di aggiornamenti per metterlo al passo con i tempi.

Secondo il produttore, nella progettazione di Chromebox 3 è stata posta un’attenzione particolare alla sicurezza. Non a caso, il mini PC effettua update in automatico, garantendo versioni software e patch sempre all’ultima versione, così da proteggersi di virus e le altre minacce conosciute. E sebbene necessiti sempre di un display esterno per funzionare, nell’ottica di Asus il modello attuale è fatto per essere trasportato ovunque, anche grazie alla particolare costruzione, che dovrebbe assicurarlo dai graffi. Il prezzo di vendita è di 299 euro. Queste le specifiche tecniche:

CPU: Intel® Celeron® 3865U Intel® Core™ i7-8550U Intel® Core™ i5-8250U Intel® Core™ i3-7100U

GPU: Integrata- Intel® HD Graphics 610; Integrata – Intel® HD Graphics 620

Memoria: 2 x SO-DIMM, memoria DDR4 (da 4GB a 16GB)

Storage: SSD M.2 (da 32GB a 256GB)

Rete: wireless Wi-Fi Intel dual-band 802.11ac; Bluetooth V4.2

LAN: Gigabit Ethernet

Interfaccia: 2 x USB 3.1 Gen 1 (supporta BC1.2); 1 x Audio jack (jack combo mic/headphone); 1 x slot per schede Micro SD I/O laterale; 1 x Kensington Lock; 2 x USB 2.0; 1 x USB 3.1 Gen1; 1 x USB 3.1 Type-C; 1 x HDMI; 1 x porta LAN (RJ45); 1 x DC-in; 3 x USB 3.1 Gen1; 1 x USB 3.1 Type-C; 1 x HDMI; 1 x porta LAN (RJ45); 1 x DC-in

Alimentazione: Alimentatore 65W: Celeron® 3865U / Core™ i3-7100U; Alimentatore 90W: Core™ i5-8250U / Core™ i7-8550U

Aspetto: dimensioni 148,5 x 148,5 x 40 mm; Peso 1 Kg