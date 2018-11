Black Friday 2018 Monclick, offerte e sconti

Filippo Vendrame,

Monclick, uno dei più noti siti di ecommerce in Italia, anticipa il Black Friday 2018 rivedendolo in maniera curiosa. Monclick ha annunciato il lancio di “Fra-I-Dei“, una promozione legata al venerdì nero dello shopping ma ispirata al mondo degli dei olimpici. A partire dalla giornata di oggi e sino al prossimo 25 novembre, all’interno dell’eShop sarà presente una pagina nella quale, ogni giorno, sarà svelata una nuova divinità a cui saranno abbinati prodotti con forti sconti in molteplici categorie merceologiche. Gli utenti saranno accompagnati dalle gesta eroiche di Atena, Ermes, Dioniso, Apollo, Afrodite, Artemide, Poseidone, Efesto, Ares, Ade ed Era.

La promozione raggiungerà il suo culmine il 23 novembre, ricorrenza del Black Friday che sarà dedicata a Zeus. In quella giornata saranno proposti sconti davvero irripetibili su molte categorie di prodotti. Offerte che resteranno attive anche durante il weekend. Gli sconti non si esauriranno, però, il 25 novembre. Per il Cyber Monday che si celebra il 26 novembre, infatti, Monclick proporrà moltissime promozioni in ambito IT. Sconti che riguarderanno, dunque, computer, componenti, periferiche e accessori. Massimo Visone, Sales & Marketing Director di Monclick.it, commenta così la promozione del Black Friday della sua società.

L’iniziativa ‘Fra-I-Dei’ coprirà un arco temporale di quasi due settimane e coinvolgerà un grande numero di categorie. Vogliamo proporre ai nostri clienti idee regalo per Natale per tutte le tasche e per tutti i gusti, ecco perché le promozioni abbracceranno prodotti per la casa, smartphone, prodotti di elettronica di consumo e gaming. Il nostro obiettivo è di interpretare in maniera innovativa e ironica il concetto di promozione, attraverso uno story telling da scoprire giorno dopo giorno.

Tra i prodotti più interessanti in promozione in questa prima giornata di sconti dedicati ad Atena, si evidenziano lo Smart TV Samsung UE50NU7400 Ultra HD 4K a 499 euro e l’iPhone 8 64GB Space Gray a 679 euro.