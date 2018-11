Black Friday 2018 Unieuro: sconti e prodotti

Filippo Vendrame,

Unieuro lancia, oggi, il suo Black Friday. Con netto anticipo rispetto alla ricorrenza effettiva del venerdì nero dello shopping che si terrà il prossimo 23 novembre, la catena di elettronica ha deciso di lanciare da subito una serie di offerte decisamente consistenti. Non è chiaro se queste offerte varieranno durante il periodo promozionale, se saranno arricchite o se rimarranno uguali. Quello che colpisce è la qualità e la quantità di offerte proposte con un così largo anticipo. Le promozioni termineranno il 26 di novembre.

Tra gli smartphone, per esempio, spiccano il Samsung Galaxy Note 9 proposto a 899 euro, oppure il Samsung Galaxy S8 brand TIM a soli 369 euro. Unieuro sconta anche l’iPhone XS Max 256 GB che è proposto a 1299 euro. Il “vecchio” iPhone X, invece, si potrà acquistare a 799 euro. I fan del brand Huawei, invece, potranno approfittare dello sconto sul modello Huawei P20 venduto al prezzo di 499 euro. Tra i tablet pc, invece, il Samsung Galaxy Tab S4 è proposto al prezzo di 449,90 euro. Non mancano proposte decisamente interessanti anche sui televisori di ultima generazione di brand importanti come Samsung.

Presenti anche diversi computer Windows 10. Per esempio, il notebook HP Pavilion 14-ce0988nl con processore Intel Core i5 di ottava generazione è proposto a 499 euro. Tra gli smartwatch, invece, l’Apple Watch Series 3 è proposto a 249 euro e a 279 euro con supporto GPS. Per gli amanti della fotografia digitale, invece, Unieuro propone, per esempio, la Canon EOS 2000D al prezzo di 349 euro. Sul fronte gaming, la Nintendo Switch è proposta a 289 euro.

Presenti anche diversi prodotti ed accessori per l’informatica come stampanti, dischi fissi SSD e monitor. Infine, da Unieuro, per questo inizio di Black Friday spiccano alcuni prodotti per la domotica come il robot per le pulizie domestiche iRobot Roomba 966 a 579 euro.

Il suggerimento è quello di tenere sotto controllo la vetrina delle offerte di Unieuro per non lasciarsi scappare nessuna promozione.