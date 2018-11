Black Friday 2018 Xbox, sconti su console e giochi

Filippo Vendrame,

Buone notizie per tutti i videogiocatori. Microsoft, durante l’X018 Fan Fest, ha annunciato la promozione Xbox Black Friday Deals che scatterà il prossimo 18 novembre e terminerà il successivo 26 novembre. Trattasi del Black Friday per il mondo Xbox che vedrà la casa di Redmond offrire sconti su console, giochi, accessori e molto altro ancora. In particolare, ci saranno sconti sino a 100 dollari su tutte le console Xbox. Al riguardo, la società ha fatto sapere che anche l’ultimissima console Xbox One X rientrerà in questa promozione.

Per la prima volta dal momento del suo debutto, dunque, la console next generation di Microsoft sarà proposta in sconto. Per gli interessati, dunque, sta per arrivare una ghiotta opportunità di poter mettere le mani sulla console più potente in commercio risparmiando cifre molto interessanti. Non mancheranno sconti sino a 25 dollari anche per tutti i giochi Xbox. Per tutto il periodo del Black Friday Xbox, Microsoft offrirà un mese di abbonamento a Xbox Live Gold a 1 dollaro. Stessa cifra per un mese di abbonamento a Xbox Game Pass.

L’annuncio, per il momento, riguarda solamente il mercato americano ma come avvenuto anche negli anni passati, gli sconti per il Black Friday dovrebbero estendersi ovunque e quindi anche in Italia. Non rimane, dunque, che preparare la carta di credito ed attendere ulteriori dettagli da parte del gigante del software per capire quali saranno gli effettivi sconti anche in Italia. Con buona approssimazione, comunque, il valore degli sconti in euro non dovrebbe differire molto da quello in dollari.

Si ricorda, infine, che il Black Friday Xbox sarà valevole solamente all’interno del Microsoft Store e non presso i negozi di elettronica o quelli specializzati nei prodotti per il gaming.