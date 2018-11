Black Friday e Cyber Monday TP-Link: sconti

Filippo Vendrame,

TP-Link ha annunciato le promozioni per il Black Friday ed il Cyber Monday 2018. Il produttore ha fatto sapere che venerdì 23 e lunedì 26 novembre 2018, le persone potranno approfittare di sconti fino al 30% e di 3 promozioni speciali. Tuttavia, i primi sconti inizieranno ben prima. Già da martedì 13 novembre e fino alla fine del periodo promozionale, TP-Link proporrà offerte attraverso il suo eshop ufficiale.

Si parte con le promozioni Best Deal che dureranno per tutti i 14 giorni, riservate ai prodotti per la gestione della rete domestica, come i ripetitori Wi-Fi e i powerline, per avere una copertura completa in tutta la casa. Gli appassionati di gaming e serie tv, invece, dovranno tenere gli occhi aperti venerdì 23 novembre sull’offerta Deal of the day dedicata ai migliori range extender e gaming router WiFi per sfide tra amici e streaming senza interruzioni. Per i più temerari e amanti del rischio, l’occasione da non perdere si chiama Lightning Deal, un ciclo di promo flash che si attiveranno e concluderanno nel giro di poche ore in giornate a sorpresa.

I protagonisti di queste promo lampo saranno soprattutto il sistema Deco Mesh Wi-Fi e le Prese Smart, per iniziare a sperimentare in modo semplice e intuitivo tutti i vantaggi dell’Home Automation.

Si arricchiscono, dunque, le offerte per il Black Friday 2018 che quest’anno sembra particolarmente ricco. Il suggerimento, dunque, è quello di studiare con cura la vetrina delle offerte di TP-Link e di preparare la carta di credito per non lasciarsi scappare nessuna possibilità di risparmiare cifre importanti per cambiare il proprio router o per comprare qualche prodotto del settore della domotica per rendere la propria casa un po’ più smart.