Fortnite, picco vertiginoso di 8,3 mln di utenti

Matteo Tontini,

È incredibile come Fortnite continui ad accrescere la sua popolarità a distanza di così tanto tempo dall’uscita (ben più di un anno). Nei giorni scorsi, il numero di giocatori contemporanei ha raggiunto un vertiginoso picco di 8,3 milioni, merito anche delle sfide in esclusiva per il suolo coreano che hanno visto orde di utenti occupare gli internet cafè.

Si tratta di un risultato davvero sorprendente, soprattutto per la velocità con cui Fortnite continui a conquistare nuovo pubblico: basti pensare che nel mese di febbraio, il gioco aveva raggiunto i 3,4 milioni di giocatori contemporanei e a quel tempo era il massimo storico per il battle royale di Epic Games. In tale occasione, l’affluenza di giocatori aveva causato gravi problemi al server, un grattacapo che fortunatamente non si è ripresentato stavolta – prova evidente di come lo sviluppatore abbia investito nell’infrastruttura da allora.

Nel frattempo, i giocatori stanno discutendo su quale sia la skin più rara del gioco: la scorsa estate, i costumi meno trovabili erano il Cavaliere Rosso e lo Skull Trooper, ma in vista della stagione 6 a tema Halloween quest’ultimo è tornato disponibile nel negozio. Pare quindi che la skin più rara di sempre sia la Recon Expert, apparsa l’ultima volta nello store del gioco l’11 novembre 2017, ben più di un anno fa (da allora non è stata più riproposta). Il suo costo era di soli 1200 V-buck e tutto sommato non era neppure bella, ma ora proprio per la sua rarità è ambita da un sacco di giocatori. Non si sa se Epic, tuttavia, abbia intenzione di riproporla nel proprio negozio a breve, oppure se continuerà a essere oggetto dei sogni di molti.