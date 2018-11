Huawei Mate 20 Pro, le novità nello spot TV

Luca Colantuoni,

Da qualche giorno è in onda sui principali canali italiani lo spot fatto realizzare dal produttore cinese per il nuovo top di gamma annunciato a Londra circa un mese fa. La clip pubblicitaria è parte della campagna “Eleva il tuo potenziale“, con la quale Huawei vuole evidenziare le innovazioni introdotte con il Mate 20 Pro. In 30 secondi di video vengono mostrate alcune funzionalità della tripla fotocamera posteriore e la condivisione della carica.

La campagna prevede diversi l’utilizzo di diversi strumenti pubblicitari, ovvero affissioni nelle principali città Italiane, eventi sul territorio, iniziative digital e stampa, oltre allo spot TV firmato da HAVAS London e adattato in Italia da Cayenne, che si è occupata anche della realizzazione dello spot radio. In base alle pianificazione curata da Wavemaker, la trasmissione degli spot terminerà a fine dicembre, quindi gli utenti potranno eventualmente scegliere lo smartphone come regalo di Natale.

Isabella Lazzini, Marketing & Retail Director Huawei Italia, ha rilasciato la seguente dichiarazione:

Huawei Mate 20 Pro è uno smartphone in grado di elevare letteralmente il potenziale dei nostri utenti al quadrato, dando loro la possibilità di godere di una vita più ricca e piena. Con la nuova famiglia Mate, una nuova intelligenza è arrivata sul mercato, capace di soddisfare i bisogni dei nostri consumatori, dalle necessità di lavoro dei professionisti più esigenti, alle passioni dei consumatori più giovani.

Il Mate 20 Pro integra il potente processore Kirin 980 con Dual NPU (Neural Processing Unit), un chip dedicato all’elaborazione degli algoritmi di intelligenza artificiale che viene ampiamente sfruttano dalla tripla fotocamera posteriore. Quest’ultima possiede tre sensori da 40, 20 e 8 megapixel, abbinati ad obiettivi standard, ultra grandangolare e tele con lenti Leica. Come si vede nel video è possibile scattare foto con diverse lunghezze focali e applicare effetti cinema in tempo reale.

Altra caratteristica esclusiva è il Wireless Reverse Charging. Il Mate 20 Pro supporta la ricarica wireless e può ricaricare altri smartphone compatibili con la tecnologia Qi. In pratica la bobina nascosta sotto la cover in vetro è bidirezionale (trasmissione e ricezione). Il prezzo del Mate 20 Pro è 1.099 euro.