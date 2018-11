Kena Mobile, oltre un milione di linee attive

Filippo Vendrame,

Kena Mobile, l’operatore virtuale di TIM, continua a crescere a ritmo sostenuto. Nonostante la concorrenza molto dura di brand come Ho. Mobile ed Iliad, Kena Mobile sta vivendo un momento molto positivo. Secondo MVNONEWS, l’operatore virtuale di TIM avrebbe tagliato il traguardo del milione di linee attive. Trattasi di un traguardo molto importante che evidenzia l’ottimo stato di salute di questo operatore. Solo tre mesi fa, infatti, le linee attive di Kena Mobile erano “appena” 500 mila.

In soli tre mesi, dunque, le linee attive dell’operatore sono raddoppiate. A pesare su questo successo non solamente le offerte tariffarie sempre più interessanti ma anche l’apertura della rete 4G a tutti i suoi clienti, sia a quelli nuovi che a quelli vecchi. Per TIM, il risultato di Kena Mobile significa poter festeggiare il successo della sua strategia di proporre un nuovo brand che puntasse a corteggiare le fasce dei basso spendenti. Kena Mobile, infatti, era stato creato dalle ceneri di Noverca per tentare di arginare l’arrivo di Iliad e catturare quei clienti che sono molto attenti a quanto spendono per i loro servizi di telefonia mobile.

Una tattica che alla fine è stata vincente. Per Kena Mobile il futuro è sicuramente roseo. L’operatore virtuale continua a lanciare nuove proposte tariffarie sempre più aggressive che puntano moltissimo sui dati. Con il 4G, inoltre, Kena Mobile può garantire una maggiore velocità d’accesso alla rete e contestualmente offrire la qualità e la capillarità della rete 4G LTE di TIM.

Tra le ultime proposte tariffarie più importanti sicuramente Kena Star Più che offre chiamate illimitate verso tutti i numeri nazionali, 100 SMS verso tutti e ben 50 GB di traffico 4G. Il tutto al prezzo di 8,99 euro.