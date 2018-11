Samsung Galaxy J4 Core, 6 pollici e Android Go

Luca Colantuoni,

Come anticipato qualche giorno fa, Samsung ha svelato il secondo smartphone con Android Go. In realtà, il produttore coreano non ha fatto nessun annuncio, ma ha pubblicato una pagina con le specifiche complete sul sito ufficiale. Il Galaxy J4 Core è ancora un modello di fascia bassa, sebbene con diversi miglioramenti rispetto al precedente Galaxy J2 Core.

Il Galaxy J4 Core possiede un telaio in policarbonato (almeno così sembra dalle immagini). Lo schermo ha una diagonale di 6 pollici e una risoluzione HD+ (1480×720 pixel), quindi il rapporto di aspetto è 18.5:9. Samsung non ha ovviamente utilizzato il famoso Infinity Display per questione di costi, ma ha ridotto lo spessore delle cornici superiore e inferiore. Purtroppo manca il lettore di impronte digitali, per cui lo sblocco avviene con i vecchi metodi. La scheda tecnica indica la presenza di un processore quad core a 1,4 GHz che potrebbe essere un Exynos 7570.

La dotazione hardware comprende inoltre 1 GB di RAM e 16 GB di storage, espandibile con schede microSD fino a 512 GB. Rispetto al Galaxy J2 Core c’è dunque più spazio per app e file personali. La RAM è rimasta invariata, ma dovrebbe essere sufficiente per gestire Android 8.1 Oreo (Go Edition), considerate le ottimizzazioni apportate da Google. La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.2, GPS e LTE (dual SIM).

Per le due fotocamere sono stati scelti sensori da 8 e 5 megapixel, entrambi con flash LED e abbinati ad obiettivi con apertura f/2.2. La batteria ha una capacità di 3.300 mAh e può essere caricata tramite la porta micro USB 2.0. Dimensioni e peso sono 160,6×76,1×7,9 millimetri e 177 grammi, rispettivamente.

I Galaxy J4 Core sarà disponibile in tre colori: nero, oro e blu. Samsung non ha comunicato quando arriverà sul mercato, né il prezzo richiesto per l’acquisto.