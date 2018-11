Samsung W2019, flip phone con doppio schermo

Luca Colantuoni,

Il produttore coreano è noto per gli smartphone della serie Galaxy, ma da qualche anno offre in alcuni mercati (Cina in particolare) un dispositivo piuttosto originale. Si tratta di un flip phone (o telefono a conchiglia) di fascia alta con due display. Il Samsung W2019 eredita alcune caratteristiche dai Galaxy S e Galaxy Note, tra cui la dual camera posteriore con apertura variabile. Il prezzo è decisamente elevato e per pochi utenti.

Il Samsung W2019 possiede un telaio in alluminio con finitura satinata. Oltre allo schermo principale (interno) è presente uno schermo secondario (esterno) che permette di usare lo smartphone anche quando è chiuso. Entrambi sono di tipo Super AMOLED con diagonale da 4,2 pollici e risoluzione full HD (1920×1080 pixel). L’interazione touch è sempre possibile, ma chi acquista questo genere di dispositivo preferisce usare la tastiera fisica con pulsanti di navigazione e keypad direzionale. Oltre ai pulsanti per volume e accensione, lungo i lati ci sono anche il pulsante per Bixby e il lettore di impronte digitali.

La dotazione hardware comprende il processore octa core Snapdragon 845, affiancato da 6 GB di RAM e 128/256 GB di memoria flash, espandibili con schede microSD fino a 512 GB. Per la fotocamera frontale è stato scelto un sensore da 8 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura f.2.0. La doppia fotocamera posteriore è invece la stessa dei Galaxy S9 e Galaxy Note 9, quindi c’è un sensore principale da 12 megapixel, abbinato ad un obiettivo con apertura variabile (f/1.5-2.4), e un sensore secondario da 12 megapixel, abbinato ad un teleobiettivo con apertura f/2.4 e zoom ottico 2x.

La connettività è garantita dai moduli WiFi 802.1ac, Bluetooth 4.2, GPS, Galileo, NFC, ANT+ e LTE con supporto dual SIM. La batteria da 3.070 mAh e può essere caricata tramite porta USB 3.1 Type-C. Il Samsung W2019 è il primo smartphone del produttore senza jack audio da 3,5 millimetri. Ciò potrebbe indicare l’abbandono del connettore analogico nei futuri top di gamma. Il sistema operativo è Android 8.1 Oreo.

Il Samsung W2019 viene offerto in due colorazioni (Rose Gold e Platinum) a partire dall’11 novembre. Il prezzo della versione con 128 GB di storage è 18.999 yuan, pari a circa 2.400 euro, tasse escluse.