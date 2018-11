Sony, depositato brevetto per gamepad touchscreen

Marco Locatelli,

Ancora le informazioni non sono molte e dettagliate, ma come riportano i colleghi di Dualshockers, Sony ha depositato, presso l’ufficio brevetti degli Stati Uniti d’America, un brevetto per un nuovo controller con touchscreen integrato.

Stando alla descrizione del brevetto, molto tecnica, si tratta di un controller proprio come il DualShock 4 ma con un touchscreen che potrebbe idealmente prendere il posto del touchpad del gamepad per PlayStation 4. Come per molti brevetti depositati dai colossi tecnologici, anche in questo caso potrebbe trattarsi di una novità che non vedrà mai la luce.

Tuttavia un controller di questo tipo potrebbe avere una sua ragione d’essere, magari non come nuova versione dell’attuale DualShock 4 ma più come un DualShock 5 per la futura PlayStation 5. Congetture che ovviamente solo il tempo saprà dire se hanno o meno fondamento. Comunque inutile farsi troppe illusioni al momento: potrebbe anche trattarsi semplicemente di un archivio aggiornato per il controller del monolite nero, il sopraccitato DualShock 4.

Ricordiamo che il mese scorso Sony, dopo le numerose indiscrezioni, ha ufficialmente confermato di essere al lavoro sulla nuova console PlayStation 5. Anche se Sony ancora non l’ha chiamata in questo modo. A rivelarlo il numero uno della compagnia nipponica Kenichiro Yoshida, che ha dichiarato ai microfoni del Financial Times:

A questo punto, ciò che posso dire è che è necessario avere un hardware next-gen.