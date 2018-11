Black Friday 2018 Microsoft, sconti e promozioni

Filippo Vendrame,

Microsoft ha presentato il suo Black Friday 2018 ed ha annunciato una serie di sconti che proporrà ai suoi clienti in occasione della ricorrenza del venerdì nero dello shopping. Sebbene la giornata del Black Friday 2018 sia il 23 novembre, gli sconti in casa Microsoft incominceranno già il 18 novembre. L’annuncio riguarda il mercato americano ma verosimilmente gli sconti arriveranno anche in Europa ed in Italia con alcuni piccoli distinguo.

Per quanto riguarda le promozioni, Microsoft offrirà sconti sui suoi Surface con la possibilità di risparmiare sino a diverse centinaia di dollari sull’acquisto di specifici modelli. Saranno proposti in sconto i Surface Pro, i Surface Laptop e i Surface Go. Ci saranno interessanti offerte anche sullo smart speaker Harman Kardon Invoke, su alcuni visori per la Mixed Reality e su una serie di PC Windows 10 di partner Microsoft. Non tutti gli sconti arriveranno anche in Italia visto che alcuni prodotti della casa di Redmond non sono nemmeno disponibili come , per esempio, il Surface Pro 6 o il Surface Laptop 2.

Tuttavia, il Black Friday Microsoft sicuramente sarà un’ottima possibilità per poter acquistare uno dei prodotti commercializzati dalla casa di Redmond risparmiando cifre interessanti.

In attesa di conoscere i dettagli della promozione validi anche per il mercato italiano, il suggerimento è quello di preparare la carta di credito per non perdere nessuna occasione interessante.

Si ricorda, infine, che accanto alle promozioni per il Black Friday Microsoft, la casa di Redmond lancerà una serie di scontistiche similari anche per il mondo Xbox con sconti sulle console, sui videogiochi, sugli accessori e su molti altri prodotti per il gaming.

Se l’obiettivo è anticipare lo shopping di Natale, le offerte di Microsoft per il Black Friday potrebbero essere una strada giusta da seguire per trovare regali tech ad un prezzo giusto.