Black Friday 2018 Sony, sconti ed offerte

Filippo Vendrame,

Sony ha annunciato il suo Black Friday 2018. Gli sconti di Sony per il venerdì nero dello shopping arriveranno molto prima quest’anno. Insieme ad Amazon, Sony scandirà il countdown per il Black Friday già dal 16 novembre, accompagnando gli appassionati di tecnologia fino a Cyber Monday. Dal 16 al 26 novembre, infatti, tutte le sister company del gruppo Sony saranno tra le protagoniste di Amazon Loft For Xmas, il primo pop-up store italiano di Amazon, allestito per l’occasione in via Dante 14 a Milano.

Ogni giorno dalle 10.00 alle 20.00 nella “casa dello shopping” di oltre 500 metri quadrati del celebre e-commerce i visitatori potranno toccare con mano le novità di Sony, scoprire in anteprima le offerte previste per Black Friday e acquistare i loro prodotti preferiti in un click, semplicemente scansionando il relativo Smile Code che permetterà di effettuare l’ordine direttamente dall’app di Amazon, e richiedendo la consegna a casa, in tutta comodità, senza dover trasportare borse pesanti o ingombranti.

Inoltre, gli utenti potranno divertirsi con una serie di coinvolgenti demo che, grazie alla sinergia delle divisioni del gruppo, creeranno un’esperienza di intrattenimento davvero immersiva. La collaborazione tra Sony Mobile Communications, Sony Electronics, Sony Music, Sony Pictures e Sony Interactive Entertainment (PlayStation) incarna perfettamente la filosofia del gruppo “closer to customers and creators”, che mira a consolidare il legame tra i creatori di contenuti e gli utenti tramite l’offerta di tecnologie all’avanguardia.

I film di Sony Pictures e i contenuti di Amazon Prime Video prenderanno vita sull’eccezionale display OLED QHD+ da 6” di Xperia XZ3, il flagship che porta su smartphone la celebre tecnologia BRAVIA TV di Sony. L’altissimo livello di contrasto, i colori realistici, la tecnologia X-Reality per dispositivi mobili che converte i file in una qualità prossima all’HDR (High Dynamic Range) e il Sistema di vibrazione dinamica permettono all’utente di godersi film, serie TV e contenuti video di ogni tipo, in download e in streaming, con una qualità “da cinema” anche in mobilità.

Con Sony anche l’audio sarà protagonista di Amazon Loft for Xmas. Non solo Xperia XZ3 sarà disponibile in bundle con le cuffie sportive Sony SP700NB, ma tramite gli speaker di Sony XB31B, lo smartphone darà dimostrazione di un’esperienza musicale senza pari, che non scende a compromessi nemmeno durante la connessione con altoparlanti wireless. I contenuti di Amazon Prime Music saranno, inoltre, esaltati dalle tecnologie di miglioramento del suono High-Resolution Audio e LDAC di XZ3.

Lo smartphone Xperia XZ2 sorprenderà i visitatori con Creazione 3D, l’innovativa funzione con cui è possibile scansionare qualunque oggetto, volti compresi, e trasformarlo in un avatar tredimensionale, pronto per essere condiviso sui social o per essere stampato, mentre il top di gamma compatto Xperia XZ2 Compact stupirà gli appassionati di fotografia con il suo sensore Motion Eye da 19 MP, capace di rilevare automaticamente movimenti e sorrisi per non lasciarsi mai sfuggire l’attimo perfetto. Gli incredibili scatti realizzati con XZ2 Compact potranno poi essere stampati sul momento con la stampante fotografica istantanea HP Sprocket.