DJI, un nuovo Phantom in arrivo?

Filippo Vendrame,

DJI ha annunciato un nuovo evento che si terrà il prossimo 28 di novembre a New York. La casa cinese non ha diramato ulteriori dettagli se non la locandina dell’invito grazie alla quale è possibile fare alcune ipotesi. Il titolo dell’evento sarà “Because life is big!”, una frase che però, non spiega molto. Più indicativa l’illustrazione dell’invito che mostra una piscina dall’alto. Questo dettaglio potrebbe essere l’indizio che la presentazione potrebbe riguardare un nuovo drone.

Effettivamente, è dal 2017 che DJI non aggiorna la linea dei suoi droni Phantom. Da tempo si vocifera che la società cinese potrebbe presentare un nuovo drone proprio appartenente a questa famiglia. L’evento del 28 novembre a New York potrebbe essere l’occasione giusta per presentare un nuovo Phantom. Ovviamente trattasi di speculazioni anche perché l’appuntamento di New York potrebbe essere dedicato solamente a nuovi accessori per i droni come nuovi visori FPS o ad un nuovo modello della gamma Osmo. Al momento, dunque, ci sono solamente diverse ipotesi ma DJI non ha mai tenuto un evento senza presentare qualcosa di importante e di innovativo e quindi è lecito attendersi la presentazione di qualcosa di sicuramente interessante.

L’ultimo evento di DJI si è tenuto ad agosto quando il costruttore ha annunciato i nuovi droni Mavic 2 Zoom e Pro. Prodotti per il mercato consumer ma con specifiche tecniche da veri quadricotteri professionali.

Sicuramente nel corso dei prossimi giorni dovrebbero uscire rumors sulla presentazione di DJI che permetteranno di saperne di più. In caso contrario sarà sufficiente attendere poco più di 10 giorni per scoprire cosa l’azienda cinese ha in serbo per i suoi clienti di tutto il mondo.