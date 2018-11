PC Classic, operazione nostalgia anche per PCisti

Marco Locatelli,

Anche i videogiocatori PC avranno la loro fetta di nostalgia “mini”. Sembra infatti che dopo NES mini, SNES mini, Neo Geo Mini, Mega Drive Mini e la più recente PlayStation Classic, anche per il computer sta per arrivare una versione in miniatura in chiave videoludica e che strizza un occhio agli anni ’90.

Stiamo parlando di PC Classic, piccolo dispositivo sviluppato da Unit-E non ancora commercializzato su larga scala ma che potrà diventare realtà grazie ad una campagna di crowdfunding che dovrebbe partire a inizio dicembre. Se la raccolta fondi online dovesse andare bene, il mini computer dovrebbe essere lanciato sul mercato in primavera o all’inizio dell’estate 2019.

In realtà il PC Classic è una piccola console mascherata da PC. Un fatto strano e forse un po contraddittorio se si pensa che il target a cui si rivolge il prodotto firmato Unit-E è proprio quello dei PCisti a tutti i costi e di vecchia data, che difficilmente ostenterebbero la loro passione con un console, anche se dall’aspetto di un vecchio computer.

Il PC Classic è un dispositivo dalle sembianze di un computer desktop anni ’80/’90 che esegue alcuni dei titoli più iconici del pc gaming del passato, quelli che venivano lanciato attraverso DOS. La piccola scatoletta da gioco dispone di un’uscita HDMI o composita e porta USB. Il prezzo di riferimento indicato dal sito del produttore è di 99 dollari.

Questa operazione nostalgia del gaming passato con le riproduzioni mini delle vecchie console sta prendendo davvero una piega inaspettata, e che ha decisamente poco a che fare con la ragione. Si pensi, infatti, che tanti dei titoli proposti da queste console sono comodamente giocabili sulle console di oggi e su computer desktop grazie agli store digitali (come Steam) che propongono nelle loro librerie molti titoli del passato.